A ritmo de ‘ska’, Inspector hará la antesala del Jamming Festival

“Nos unimos por un gusto en común y por la necesidad de un ritmo, ya que en ese tiempo estábamos fascinados con las canciones de The Skatalites, The Specials y Madness, pero aquí en la movida mexicana no se escuchaba nada parecido. Entonces decidimos hacerlo nosotros”, cuenta Chuy Arriaga, saxofonista y fundador de Inspector, la banda de ska que se presentará en Colombia el 19 y el 20 de mayo, luego de 14 años de no visitar el país.

Esta agrupación formada en Nuevo León (México), en 1995, es considerada un referente de su género en Latinoamérica, con 22 años de trayectoria y siete álbumes de estudio, que abordan temas que hablan del amor y las relaciones, pero a la vez mantienen la esencia revolucionaria del ska.



“Aunque hacemos música con mensajes de amor, nunca hemos dejado de lado el punk. Algunos de nosotros nacimos en Monterrey, una ciudad que ha sido golpeada por muchos problemas políticos y sociales, y eso también ha motivado buena parte de nuestras canciones”, añade Arriaga.



El concierto de Inspector en Colombia será la fiesta de antesala al Jamming Festival 2017, que se celebrará los días 18 y 19 de junio en Bogotá.

“Tocaremos canciones viejitas y otras muy recientes, ya que estamos por estrenar un nuevo álbum que ya va en su última etapa. Son 11 temas y esperamos que en julio lo podamos tener. Es un disco muy personal, de la banda para el público, y es por ello que no hemos invitado a otros músicos. Somos nosotros únicamente”, explicó el artista. En esta fiesta también estará la banda Out of Control, que debutará en Colombia y presentará su nuevo trabajo discográfico: El ska no está muerto, mientras que la cuota colombiana estará representada por los grupos Los Elefantes y Blam Blam Fever.

¿Dónde y cuándo?

Viernes 19 y sábado 20 de mayo, desde las 8 p. m. Casa Babylon (calle 49 n.° 7-29, Bogotá). Teléfonos: 317 4948941 y 311 5212369. Boletas: 50.000 y 60.000 pesos en la taquilla de Casa Babylon.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO