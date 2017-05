Inés Gaviria y sus seguidores, en un ejercicio de complicidad

En septiembre del año pasado, a Inés Gaviria se le ocurrió preguntarles a sus seguidores en Facebook acerca de qué querían que ella hablara en sus canciones. Las respuestas no fueron lo que ella esperaba.

“No sé si fui un poco inocente, pero me sorprendió porque pensé que me iban a pedir temáticas de amor y desamor, nada más. Pero me fascinó que, además de eso, hubo peticiones de canciones sobre amor propio, respeto a la mujer, paz y tolerancia”, cuenta.



Brindo por tu amor, Sin afán, Un pedacito de ilusión, 90 días y Te quiero la mitad son el resultado de ese ejercicio de complicidad entre la artista y su público.



“90 días fue la que más me gustó hacer porque es la historia de una pareja de viudos, de 70 años de edad, que se enamoran por segunda vez y deciden que van a hacer un viaje en carro hasta Argentina”, comenta la compositora bogotana.



Con el proyecto, Gaviria quería mantener el contacto con la gente y permanecer vigente en la música.



“Cuando volví a Colombia, en el 2013, muchas personas pensaron que yo era extranjera”, cuenta la artista, quien aunque nació en Nueva York hace 37 años, siente que sus raíces están aquí.



El más reciente lanzamiento de Canciones en doble vía, del que saldrán los temas del próximo álbum, se titula Te quiero la mitad.



“Es una balada pegajosa, porque la frase se te queda y no te das cuenta de todo el drama emocional que hay ahí (...). La canción habla de la infidelidad, del golpe al corazón, porque uno no deja de querer de un día para otro, pero sí quiere menos”, argumenta la intérprete de ¿Qué pasó? y De repente.



Por estos días, Gaviria se encuentra de gira por Colombia. Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Ibagué y Tunja son algunas de las paradas que hace para contar las historias detrás de sus canciones.



