Iberacademy estará en los festivales de Lucerna y Salzburgo

Sesenta jóvenes músicos harán parte de la gira Gratitud 2018 de la Academia Filarmónica Iberoamericana (Iberacademy) de Medellín. Se presentarán del 8 al 26 de marzo en los festivales de Lucerna, en Suiza, y Salzburgo, Austria, y darán conciertos en Winterthur (Suiza), Vaduz (Liechtenstein) y Viena (Austria).

La Orquesta Iberacademy, en su mayoría compuesta por músicos de no más de 25 años, es la primera de su tipo en Colombia en ser invitada a estos dos festivales, escenarios de gran prestigio en la escena sinfónica del mundo.



Llevará un repertorio clásico en el que interpretará piezas de Mozart y Beethoven. Y los acompaña como solistas –y como una guía de lujo– el reconocido tenor mexicano Rolando Villazón y la soprano egipcia Fatma Said.



En Vaduz y Wintenthur, el grupo, dirigido por el colombiano Alejandro Posada y el español Roberto González-Monjas, interpretará un repertorio latinoamericano con obras de Alejandro Tovar, Lucho Bermúdez y el venezolano Evencio Castellanos.



Pero la Orquesta Iberacademy es tan solo una de las ramas de la Academia Filarmónica Iberoamericana. Aunque no es una institución de educación musical como tal, se describe como un acompañamiento a los procesos de aprendizaje de jóvenes que se perfilan como músicos sinfónicos.

Lo hace con alianzas que permiten que los estudiantes obtengan instrumentos de calidad, accedan regularmente a clases con maestros que pertenecen a orquestas de diferentes países y se conecten con universidades nacionales y extranjeras que les permitan seguir su formación.



Hoy, 125 jóvenes se encuentran elegidos para participar en el programa en Medellín, recibiendo clases y acompañamiento, pero el impacto de Iberacademy en Perú, Bolivia y Nicaragua ya ha alcanzado a 6.000 niños y adolescentes.



“Lo que buscamos es que ellos estudien en la universidad, pero el complemento es contactarse con orquestas del mundo y con festivales. Cada año llevamos a Medellín entre 50 y 60 profesores de algunas de las principales orquestas del mundo para que no solo les enseñen a los muchachos, sino para que les puedan hacer un seguimiento a futuro”, cuenta Posada.



Todo empezó en el 2006, cuando Posada, oriundo de Medellín, dirigía la Orquesta Sinfónica de Castilla de León, en España. A raíz de una gira por Colombia y República Dominicana, se dio cuenta de la vocación de enseñanza de muchos de los músicos para ayudar a jóvenes promesas que no podían acceder a una educación de la más alta calidad.



La academia, con apoyo de la Fundación Hilti, participa en programas sociales y visita municipios en donde puede encontrar estudiantes con talento y disciplina. En la actualidad, 24 estudiantes de Iberacademy hacen maestrías y doctorados en EE. UU. y Europa.



“Yo comparo a los muchachos con deportistas de alto rendimiento. Necesitan conocer el mundo, participar en festivales y cursos a nivel internacional. Buscamos que la práctica orquestal sea de muy alto nivel y que sean competitivos a nivel mundial, porque es muy difícil sobresalir si no se hace con gran profesionalismo”, sostiene el director.



