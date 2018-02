Estos son los horarios de las presentaciones del Estéreo Picnic 2018

Este miércoles fueron revelados los horarios de las presentaciones de los artistas y bandas que tocarán en el Festival Estéreo Picnic que se realizará los próximos 23, 24 y 25 de marzo.

Entre los destacados para el viernes 23, está Lana del Rey, quien estará en tarima desde las 10 p.m., y The Killers, desde las 12:45 a.m. Ese mismo día, a las 6:30 p. m., en la tarima Tigo, se presentará MNKYBSNSS y a las 7 p. m., escenario Budweiser, se presentará en el La Chiva Gantiva (7 p. m.), mientras que Milky Chance estará en el mismo escenario, a las 9 p. m. Posteriormente, a las 11:15 p. m., lo hará el rapero estadounidense Tyler, The Creator. El evento lo cerrará Metronomy, que estará en el escenario a la 1:45 a.m. del sábado 24.

Horario para el viernes 23 de marzo. Foto: Festival Estéreo Picnic

En el segundo día del festival, Bomba Estéreo estará en la tarima Tigo desde las 9:45 p.m. Posteriormente, en el mismo escenario, se presentará uno de los más esperados, Gorillaz, a las 12 a.m. En la tarima Budweiser estará Kali Uchis, a las 6:45 p.m., Galantis, a las 11 p. m. y Hardwell, a la 1:30 a.m. Pasada la medianoche, en el escenario Chevrolet Beat estarán Tesh (12:45 a.m.) y Bonobo (1:45 a. m.).

Horarios para el sábado 24 de marzo. Foto: Festival Estéreo Picnic

Para el domingo 25, último día del festival, Diamante Eléctrico subirá al escenario a las 4 p. m. y Zoé a las 7:30 p.m. La presentación de LCD Soundsystem se espera a las 10:45 p.m. A la medianoche, el escenario Budweiser recibirá a DJ Snake y el cierre estará a cargo de The Black Madonna a las 11:30 p.m.

Horarios para el domingo 25 de marzo. Foto: Festival Estéreo Picnic

