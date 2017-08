Homenaje a Elvis Presley en el Hard Rock Café

Los 40 años de la muerte de Elvis Presley, que se conmemoran mañana, permiten volver a recordar no solo la vida del ídolo del rock and roll, sino sus más importantes canciones.



Su muerte conmovió al mundo de la música el 16 de agosto de 1977, cuando sufrió un infarto. Tenía 42 años y una carrera en la que había ganado tres premios Grammy, galardón al que fue nominado 14 veces. Por ello, este miércoles en la noche, en el Hard Rock Café de Bogotá le rendirán un homenaje.

Será un encuentro para los seguidores de Presley, que serán recibidos por los meseros del lugar que se vestirán a la imagen del ‘Rey’, como era conocido.



Además, Marco Tulio, quien participó en el programa de televisión Yo me llamo imitando al ídolo, será el encargado de interpretar sus más conocidas canciones.



Entre ellas figuran Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, All Shook Up, Blue Suede Shoes, Return To Sender, Don’t Ask Me Why, Viva Las Vegas, Hound Dog A Little Less Conversation y Stuck On You, entre otras.



Igualmente, se presentarán videos del músico y un playlist que han preparado para la ocasión.



“Elvis Presley cambió para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense”, dijo el presidente Jimmy Carter, quien gobernaba ese país en ese momento, tras enterarse de su fallecimiento.



Nacido en Tupelo (Misisipi) en 1935, Presley tuvo una maravillosa voz que interpretó, además de rock, géneros como country, rock, baladas, y góspel.



Elvis representó el estilo americano, estuvo casado con Priscilla Presley y tuvo una hija, Lisa Marie.

¿Dónde y cuándo?

Miércoles 16 de agosto, 8 p. m. Hard Rock Café. Calle 81 n.° 13-05, Atlantis Plaza, Bogotá. Teléfono 4574753. Entrada: 20.000 pesos.



