‘Home’, el nuevo álbum de Klangkarussell que llegará en el 2018

“Es difícil describir la música en palabras. Siempre comunica lo que ya no podemos decir y por eso es un lenguaje diferente”, comentó Adrian Held, miembro del dúo austriaco de house Klangkarussell, sobre sus nuevos sonidos.

“Creo que si pudiéramos explicar lo que hacemos en palabras, quizá no seríamos músicos”, concluyó su compañero Tobias Rieser.



'Home' será la segunda producción discográfica de esta dupla que se dio a conocer en 2012 con Sonnentanz, canción que fusionaba elementos del house y el dance, y cuyo resultado fue uno de los primeros brotes de un fenómeno llamado tropical house (del que no se consideran muy partícipes).



Este sencillo hizo parte de Netzwerk (2014), su primer álbum, y los ubicó en el mapa de la música electrónica europea cuando alcanzó el primer puesto en las listas musicales de 10 países con una versión que incluía al cantante inglés Will Heard en 2013.



El público colombiano, que ya había recibido la visita de Klangkarussell en mayo de este año en Bogotá y Medellín, disfrutó el viernes pasado algunas de sus más recientes canciones en la fiesta Absolut 2018, que la banda encabezó junto a la agrupación danesa Whomadewho.

Held y Rieser esperan que su nuevo álbum sea lanzado entre febrero y marzo de 2018. Aunque aún no saben cómo describirlo, prefieren permitir que su música hable por sí misma.



“Todo comenzó el año pasado cuando nos tomamos medio año de descanso y empezamos a escribir canciones. Queríamos tener un espacio para comprometernos por completo a escribir la música y no hacer giras en el medio”, comentó Held sobre la preproducción.



En lo corrido del año, Klangkarussell ha dado a conocer cuatro sencillos con visos muy diferentes sobre lo que será su próximo álbum.



El primero fue 'Time', una canción instrumental con fuertes influencias del techno, seguido por Circuits, una pieza de house que dura casi diez minutos y que evoca la experiencia de verlos en vivo.



'Good to go', el corte más fiestero hasta el momento, tiene fuertes toques de dance y su video musical fue grabado mientras Held y Rieser visitaban Bogotá y Medellín hace unos meses.



Con un equipo colombiano a bordo, se dispusieron a recorrer ambas ciudades y quisieron destacar rincones como Usaquén y La Candelaria, siguiendo la misma estética a blanco y negro que la banda mantuvo en los videos de sus primeros sencillos.



¿Por qué escogieron a Colombia como escenario para su video?: “Creemos que Colombia nos escogió a nosotros –confesó Rieser–. Solo queríamos devolver un poco de todo el amor que nos comparten los colombianos cada vez que venimos”.



“Siempre la pasamos muy bien cuando visitamos Colombia. El video de 'Good to go' era una manera de demostrarles lo felices que somos al estar aquí”, añadió Held.



Sin un proceso metódico de composición, Klangkarussell promete house, tecno y un toque de tropical house en sus nuevas composiciones y espera que genere emociones reales en su audiencia.



“Creo que fue Victor Hugo el que dijo alguna vez que la música dice lo que no puede ser dicho y habla sobre lo que no te puedes callar. Eso es lo que intentamos nosotros y ojalá nuestra audiencia lo reciba así”, concluyó Held sobre lo que esperan que sea Home.



VALERIA MURCIA VALDÉS

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO @VALMURCIA