Un Festival de Leyenda celebra sus 50 años / Viaje en EL TIEMPO

Cuenta la leyenda que Francisco Moscote Guerra, ‘Francisco el Hombre’, de regreso a su casa en La Guajira, se encontró con el diablo con el que inició un duelo de piquería en el que Francisco interpretaba las melodías y el demonio se las respondía invertidas. Para vencer a su contrincante recurrió a su astucia e interpretó el credo al revés, para que el diablo lo replicara al derecho, lo que hizo saliera huyendo con su acordeón.



El valiente vencedor era un juglar vallenato, es decir quien toca acordeón, compone y canta, al que Gabriel García Márquez en ‘Cien años de soledad’, describió como un “anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo”.



Esta batalla inmortalizó el acordeón como un instrumento de defensa contra el mal y lo volvió ‘sagrado’ para los habitantes del Valle de Upar, que años después buscaron perpetuar con la creación de un festival.



Corría febrero de 1968 y para impulsar el recién inaugurado departamento del César, el gobernador Alfonso López Michelsen convocó a un grupo de personas con el fin de crear un evento cultural que fortaleciera la identidad de la región. La idea que más impactó fue la que presentó la periodista Consuelo Araujo, hoy conocida como ’La Cacica’, defensora aguerrida de su folclor y de su tierra, que, aprovechando la tradicional celebración de la Virgen del Rosario, propuso la creación de un festival para homenajear y elevar la categoría de la música vallenata, que hasta el momento era considerada popular.



Con la ayuda y la experiencia del compositor Rafael Escalona, el 27 de abril de 1968 se materializó el Primer Festival de la Leyenda Vallenata, que contó con la participación de 30 artistas. Los nueve jurados seleccionaron como finalistas a Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta, Toño Salas, ‘Los Playoneros’, ‘Fabri y sus muchachos’, y Alejo Durán, quien finalmente resultó ganador. (Ver listado de reyes)

50 años de curiosidades

Miles de historias se han tejido durante las cinco décadas en las que Valledupar ha abierto sus puertas al público amante del vallenato, ritmo que fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2015.

- Alejo Durán se coronó como el primer rey vallenato interpretando ‘Este pedazo de acordeón’, ‘Alicia adorada’ y ‘La cachucha’. Se dice que el título era para Emiliano Zuleta, quien por celebrar antes su triunfo no llegó a tiempo al evento, al parecer por estar borracho.



- Hasta 1986 el certamen era organizado por el Instituto de Cultura departamental, pero gracias a la gestión de Rafael Escalona se independizó creando la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



- El evento creció dando paso hoy a ocho categorías: Rey de reyes, Profesional, Aficionado, Juvenil, Infantil, Canción Inédita, Piquería y concurso de las Piloneras.



- En 1991 el sanandresano Julián Rojas se coronó campeón del Festival, usando el acordeón de Juancho Rois, su más fuerte contrincante.



- Muchos de los participantes en el Festival son empíricos, como el caso de Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina, quien fue rey en 1990.



- Aunque Julio Rojas Buendía fue rey en 1983 y en 1994, en una oportunidad vivió el rigor de las reglas del evento al ser descalificado porque su cajero llevaba un instrumento con material sintético y no de cuero de chivo, como exige el reglamento.



- Otro que resultó afectado por infringir los estatutos fue Diomedes Díaz, quien por presentarse en la tarima con una camiseta que tenía una leyenda en inglés fue descalificado alegando que estaba haciendo publicidad a una marca.



- En 1983 el jurado, compuesto por Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Rafael Rivas, Miguel López y Leandro Díaz, declaró a Nafer Durán fuera de concurso debido a su talento. Durán, quien ya había sido coronado rey en 1976, dijo que todo fue un plan de ‘Gabo’ para favorecer a su amigo Julio Rojas.



- En 2015 la historia se repitió cuando el verseador José Villero se bajó de la tarima renunciando al concurso de Piquería, alegando que el jurado ya tenía a Julio Cárdenas como ganador.



- Aunque Luis Enrique ‘el Pollo’ Martínez obtuvo el galardón en 1993, siempre se habló de una discordia entre él y Rafael Escalona, uno de los fundadores del Festival. Se rumora que Escalona le negó el título en reiteradas ocasiones, al parecer porque ‘El Pollo’ no le amenizaba las parrandas gratis.



- Los artistas internacionales que desde 2006 se han presentado en el Festival son: Gilberto Santarosa, Ana Gabriel, Don Omar, Ricardo Arjona, Pitbull, Juan Gabriel, la Billos Caracas Boys, Marc Anthony, Maná, Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, Franco de Vita, Nicky Jam, y Enrique Iglesias.



- Por primera vez en 1999 el Festival fue transmitido por televisión a nivel nacional e internacional.



- En honor al expresidente Alfonso López Pumarejo, la antigua Plaza Mayor de Valledupar, adopta su nombre. Y en 1986, fue construida una moderna tarima a la que se llamó Francisco 'El Hombre'.



- Los tres gestores del Festival: Consuelo Araujo, Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen trabajaron hasta su muerte en pro del evento.



51 ediciones después la Plaza Alfonso López Pumarejo y la tradicional tarima Francisco El Hombre, vuelven a estar llenas de estos formidables juglares, que con sus tonadas de acordeón continúan derrotando al diablo.



ÁNGELA FORERO Y ADRIANA RODRÍGUEZ

EL TIEMPO