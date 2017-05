Harry Styles: de One Direction a una aventura en solitario

El viernes 12 de mayo, uno de los integrantes de la 'Boy Band' británica más reconocida de los últimos años reveló su primera producción en solitario, que lleva su nombre.



Como adicional, Styles presenta este lunes 15 de mayo un documental que retrató el proceso creativo de su debut discográfico. La producción audiovisual, que se titula 'Harry Styles: Behind the Album', ya está disponible en la plataforma musical Apple Music.



Críticos que tuvieron la posibilidad de escuchar el álbum de Styles señalan que el cantante de 23 años de edad se divorcia del sonido pop de One Direction y se enfoca en las baladas de corte 'indie', como lo demuestra el primer lanzamiento, el sencillo 'Sign of the Times'.

Videoclip Sign of the Times de Harry Styles Videoclip Sign of the Times de Harry Styles El álbum se titula 'Harry Styles' y está disponible desde el 12 de mayo. AFP

Style es el segundo miembro de One Direction en intentar una carrera en solitario, después de que Zayn Malik abandonar la banda hace un par de años.