Hamburguesa como excusa musical / Conexión sonora

Para la historia reciente de la capital, La Hamburguesería está más allá de ser un restaurante de buen ambiente, cuidadosa selección musical y platos originales. Este espacio debe destacarse, de igual manera, por la función que ha cumplido en la escena musical local como sitio de proyección para cientos de artistas que se han subido a sus distintas tarimas, que en algún momento llegaron a ser cinco en sus distintos locales.

Pero esa historia particular no despegó a la par con su primer local, en el barrio La Macarena, hace 15 años. El sonido en vivo de La Hamburguesería arrancó en Usaquén. El equipamiento musical se ubicaba en todo el centro del local, a nivel de piso, frente a la barra. La gente tenía a mano a los artistas, y en un proceso muy rápido se convirtió en sitio obligado para tomar una cerveza, comer una buena hamburguesa y compartir el sonido, en particular de bandas que encontraron su plataforma de despegue. En la biografía de los grupos The Black Cat Bone y The Hall Effect debería incluirse, sin excepción, que su primer golpe de popularidad fue allí.



Mientras los vecinos quisquillosos lo permitieron, La Hamburguesería de Usaquén fue foco vital de la expresión del rock local durante la primera década de este siglo. Todo ello por la profunda afición musical de un par de sus dueños, Alejo Pardo y Juan Carlos el ‘Teacher’ Sánchez, quienes también formaban parte de esas noches mágicas con su banda de covers, Los Cocoon, y en la que los dos jugaban a ser los Jagger-Richards de la localidad.



Como buen negocio, La Hamburguesería se expandió con distintos locales que tuvieron la misma intención musical, siendo el de la calle 85 el más importante, con gran nivel técnico de tarima, sonido y luces, y por el que han desfilado una impresionante cantidad de artistas en la última década. Un matiz genérico le dieron a sus locales de Emaus y La Candelaria, con exclusividad para el jazz y la salsa, respectivamente.



Y, a pesar de que esa difícil tarea de conquistar públicos terminó con los conciertos de sus locales de parque 93 y La Colina, y en menor escala Usaquén, La Hamburguesería sigue indemne, enarbolando esa bandera de apoyo a los artistas locales. Con justa causa conmemoran hoy sus 15 años de historia con un festival musical que reconoce de mejor manera la importancia de esa causa en esta década y media.



DANIEL CASAS

Periodista musical

En Twitter: @danielcasasc