Habrá, ha habido y suele haber/ El lenguaje en el tiempo

“Habrán dispositivos de seguridad ubicados en puntos estratégicos con grupos especiales” (90 Minutos), “Desde esa época han habido muchos cambios” (Semana), “También suelen haber (casos de lepra) en Oriente Medio, el sur asiático y Sur América”. (El Espectador).

El verbo haber solo va en plural (habían, hayan, habrán...) cuando es auxiliar de otro verbo, “habían disparado”, “cuando hayan terminado”, “habrán entrado”, pero no cuando va solo, con el sentido de ‘existir’, que permanece en singular, “había un gato” y “había tres gatos” (no habían), “cuando haya un voluntario” y “cuando haya muchos voluntarios” (no hayan), “habrá un dispositivo” y “habrá dispositivos” (no habrán).



Si el verbo haber es auxiliar de sí mismo, se aplica la misma regla, “ha habido algún cambio” y “ha habido muchos cambios” (no han habido). La norma se extiende a los casos en los que haber tiene otro verbo como auxiliar (iba a haber, tiene que haber, suele haber...), “iba a haber un partido” e “iba a haber varios partidos” (no iban), “tiene que haber un guardia” y “tiene que haber varios guardias” (no tienen), “suele haber algún caso” y “suele haber casos” (no suelen).



Hubieron

“Todo esto podría acabar con un internet de control totalitario que ni Aldous Huxley ni George Orwell hubieron podido imaginar” (Dinero). Lo correcto aquí es “hubieran podido imaginar”, pero no porque hubieron no exista, como a veces se dice.

No se debe usar en casos como “Más de 200 despidos por día hubieron en enero” (Diario del Sur) y “Hubieron muchos protagonistas en el partido y también hubieron algunos señalados” (Vanguardia), en los que es preciso cambiar los tres hubieron por hubo.



Sin embargo, hubieron sí existe, y es válido usarlo como auxiliar. La Academia de la Lengua da estos ejemplos de buen uso: “Cuando todos hubieron terminado, se marcharon” y “Apenas hubieron traspasado el umbral, la puerta se cerró”.



Adolece de escasos albergues

“El fiscal señaló que también se adolece de albergues transitorios” (Semana), “Una ciudad incapaz de usar sus recursos para señalizar su nomenclatura adolece de identidad” (El Universal), “El Partido Conservador de Risaralda adolece de dirección, jerarquía e importancia” (El Diario del Otún).



Adolece no es ‘carece’, sino ‘tiene (un defecto)’. Formas correctas son “adolece de escasos albergues”, “adolece de falta de identidad” y “adolece de falta de dirección, jerarquía e importancia”.



He aquí ejemplos de buen uso de este verbo: “El fútbol colombiano adolece de falta de goles y de emociones” (Publimetro), “El sistema penal colombiano adolece de múltiples precariedades” (La W), “Como adolece nuestra Nación de numerosas fallas que es preciso corregir, votar tiene sentido” (Semana), “El plantel adolece de muchas dificultades técnicas" (EL TIEMPO).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52