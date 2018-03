‘Estoy perdidamente enamorado del vallenato’: Gusi

11 de marzo 2018 , 12:10 a.m.

Año y medio alejado de los escenarios y de los medios correspondió con la necesidad que Gusi sintió de explorar nuevos ángulos para su creatividad. El lanzamiento de ‘Amor con amor se paga’, en octubre del 2016, significó un nuevo éxito radial en su carrera, pero, al mismo tiempo, ratificó que su rutina musical requería de algo que lo sorprendiera.



“En ese lapso solamente abandoné el estudio y la composición para cumplir con algunos compromisos de presentaciones”, recuerda el cantante.

La experiencia de componer, esta vez, fue renovadora para Andrés Acosta Jaramillo, o Gusi, como lo conoce todo el mundo.



“Asistí a algo que organiza mi disquera, la Sony Secret Sessions (SSS), una suerte de campamento que se realiza durante varias semanas, en el que a diario meten a cuatro compositores en un estudio en Miami. Éramos un ingeniero de grabación y cuatro completos desconocidos escribiendo una canción”, dice.



Gusi se cruzó con artistas de Panamá, Cuba, Venezuela, Perú, Nicaragua, México, Francia. “Esta es la globalización en un estudio de 10 por 10”, asegura.



El primer resultado se titula ‘Quiero contigo’, coescrita por él, Andy Clay, Patrick Romantic y Joe Montilla, quienes fueron cuatro desconocidos en un estudio, algunos meses atrás.



“Era un ejercicio muy exigente. Íbamos rotando todos los días: empezábamos a las 8 a. m. y 12 horas después debíamos tener la canción terminada con instrumentos mezclados, coros grabados y la programación lista”, agrega el artista nacido en Puerto La Cruz (Venezuela), en 1984.



La cosecha fue abundante para el otrora integrante del dueto vallenato Gusi & Beto, que lo dio a conocer y con el que grabó tres álbumes, uno de ellos nominado al Grammy Latino (‘La mandarina’), premios en los que ha sido postulado en dos ocasiones más como solista.



‘Quiero contigo’ representa la súplica de un hombre por una nueva oportunidad, luego de haberse equivocado. El tema, que se estrenó el pasado viernes, es fruto de lo que produjo en las SSS y es uno de la treintena que ya tiene listos.



“Si alguna vez yo te mentí, te vendí promesas que en el tiempo se quedaron en silencio te pido perdón.



Te pido perdón, pero al final voy a ir a buscarte donde sea, voy a hacer lo que sea por reconquistarte”, reza al inicio de la canción.



“Musicalmente hablando es una fusión de pop, vallenato y género urbano, pero sin los tatuajes –se ríe Gusi–. Es que el ‘rock and roll’ de hace 50 años era el pop del momento. Hoy en día el pop es lo urbano”.

Romance vallenato

Con un único álbum en su haber como solista, ‘Al son de mi corazón’ (2015), Gusi entiende que producir discos no es el negocio del momento en la industria musical.



“Las cosas han cambiado y ahora se habla de sencillos. Siento que las cosas son más difíciles”, opina.



Grabar discos de varios cortes es una rutina que de a poco irá reemplazando con novedades en las plataformas musicales de ‘streaming’ (Spotify, Apple Music, Deezer). Sin embargo, el fondo no cambia tanto.



“Mi idea es mantener la esencia del vallenato. Yo tengo un problema lindísimo y es que estoy perdidamente enamorado del vallenato, del folclor. Y por el otro lado siento amor por el pop”, explica.

El sabor que demostró con los temas ‘A buscar tu amor’ y ‘Tú tienes razón’ (originalmente una bachata) se reafirma en ‘Quiero contigo’.



“Tras las sesiones en Miami, regresé a Colombia para echarles a las composiciones nuevas los ingredientes locales. Me fui a Montería, Santa Marta, Valledupar, al lado del productor samario Miguel ‘Yera’ Ospino. Nos compaginamos muy bien para darle ese toque específico”, cuenta.



Amante del tenis y del fútbol (es hincha del Nacional), este venezolano tiene unas raíces muy largas en este país: sus padres son colombianos, aquí se formó como músico (en la Universidad Javeriana) y fue donde nació Matilde, su primera hija.



“En ese silencio de casi dos años fui papá –agrega–. Eso toca unas fibras distintas, que no sabías que existían. Nadie te enseña a ser papá, y de las equivocaciones también aprendes y lo puedes plasmar en la letra de una canción. Es algo que no tiene explicación”.



