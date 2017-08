Sonidos mexicanos y música electrónica en Colombia al Parque

Nortec Collective no es el grupo más famoso de México. Sin embargo, según Pepe Mogt, uno de sus miembros, sí es el que más se ha presentado en el extranjero.

“La música electrónica es más universal que el pop porque nos comunicamos con sonidos y no con la letra. Transmitimos lo que es México, y así hemos tocado hasta en China y Madagascar”, explica.



Esa fusión de Tijuana con sintetizadores electrónicos de Nortec Collective estará en la tarima de Colombia al Parque el domingo, a las 4:10 p. m., en el parque de los Novios, en Bogotá.



“Siempre hay que evolucionar y crear nuevos sonidos. Si siempre sacas lo mismo, tienes contentos a tus seguidores, pero cada vez menos. Hay que sacar sonidos frescos; y si quieres volver a lo de antes, siempre tienes tus canciones viejas”, sostiene el artista.



Que su música sea electrónica no implica un desprecio por los instrumentos. Por un lado, en su presentación los acompañará un ensamble de músicos que incluye saxofonistas y trompetistas.



Además, Mogt ve con preocupación que muchos hoy quieren adentrarse en la electrónica sin saber de música.



“Todo suena genérico y sin identidad si no hay una educación musical detrás. Ahora todos quieren ser DJ y mezclar loops en un computador, y no saben ni tocar piano”, señala.



La facilidad de acceso a computadores con internet y programas de producción hace más fácil que nunca crear música electrónica. Por eso, Mogt, quien estudió ingeniería de sistemas, fabrica sus sintetizadores.



“Así suenan exactamente como yo quiero. Mis sonidos primero los paso por una mezcladora Yamaha vieja, que hace que suene más terroso. No quiero que sea tan limpio como todo lo demás”, concluye.



