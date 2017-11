Colombia llega a los Grammy Latinos cargada de nominados

Despacito, de Luis Fonsi, es la canción que, con pasos de gigante, parece interponerse entre los sueños de muchos artistas –en buen número, colombianos– y las codiciadas estatuillas del Grammy Latino que se entregarán esta noche.



Es predecible que este éxito radial, que despierta amores y odios, se lleve más de un galardón (tiene cuatro nominaciones) en el encuentro que llega a su edición número 18 y parece haberse quedado para siempre en Las Vegas.

En las categorías de canción y grabación del año (las que se dejan de últimas en la ceremonia), Despacito es la canción a la que todos temen. Justo en esas dos categorías, el cantante Maluma tiene seis nominaciones (tres canciones en cada una). Por esa razón, estadísticamente, no es posible que al final de la velada se vea a Maluma abrazando las siete estatuillas a las que aspira.



Sin embargo, el mérito de haber conseguido siete nominaciones en una sola ceremonia ya no se lo quita nadie al paisa que ha tenido un año inmejorable con éxitos como Chantaje (al lado de Shakira), Vente pa’ca (con Ricky Martin) y Felices los cuatro.



El puertorriqueño Residente es otro de los grandes a vencer, con nueve candidaturas. Sin embargo, este es uno de los años en los que hay más cantidad de colombianos en contienda y con abultadas posibilidades: Shakira es la mujer más nominada, con 7 postulaciones, y Juanes tiene 8 (contando incluso la que tienen los ingenieros de su álbum Mis planes son amarte ). Así que es posible superar las nueve estatuillas obtenidas por los artistas nacionales en el 2013 y el 2016, los mejores para la música hecha en nuestro país en la historia del Grammy Latino.



La semana de los premios comenzó con la apertura de una muestra de objetos que evocan la amplia trayectoria de Carlos Vives en el Museo del Grammy, en Los Ángeles. La muestra, ‘Deep Heart: Roots, Rock and The Music of Carlos Vives’, evoca el nombre de uno de sus álbumes: Corazón Profundo.



Como antesalas del Grammy se realizaron ayer dos eventos: La entrega de los premios especiales a artistas veteranos cuya trayectoria es reconocida por la dirección de la Academia Latina de la Grabación (Laras), y la noche de gala en honor a Alejandro Sanz, la persona del año.



Resta la ceremonia final, dividida en dos partes: En la primera –que se puede ver vía web en la página oficial latingrammy.com, esta tarde–, se entregan los trofeos de las categorías ‘menores’ (en estas clasifican las regionales mexicanas, las de tango, cumbia /vallenato, clásica, para niños, cristiana y campos de ingeniería, entre otras).



La segunda parte es la transmisión de televisión, que llega a 80 países (se verá a las 7 p. m. en Colombia por el canal 1 y por TNT), para la que se dejan los premios más importantes y los espectáculos en vivo, en los que se suelen reunir dúos difíciles de juntar en escena.Esta noche será el debut en el escenario de los Grammy de Sebastián Yatra, candidato a nuevo artista (y está en mejor álbum pop contemporáneo). Junto con él están anunciadas las presentaciones de Alejandro Sanz, Vives, la Banda El Recodo y Nicky Jam, entre otros.

La selección colombia: los nominados 2017

Maluma: Grabación del año, canción del año (3 nominaciones en cada una) y mejor interpretación urbana. (Además, ganaría otro si ‘El Dorado’ de Shakira triunfa en álbum del año).



Juanes: Grabación del año (2 nominaciones), álbum del año, canción del año, álbum de pop/rock, canción alternativa, mejor ingeniería en un álbum y video musical largo.



Shakira: Grabación y canción del año, álbum del año, interpretación urbana, álbum pop contemporáneo y mejor canción tropical.



Carlos Vives: Álbum del año (dentro del equipo de ‘El Dorado’, de Shakira).



Kali Uchis: Grabación del año (por dúo con Juanes).



Martina la Peligrosa y Paula Arenas: Nuevo artista.



Sebastián Yatra: Nuevo artista y álbum pop contemporáneo.



J Balvin: Mejor interpretación urbana.



Daniel Cadena: Mejor álbum de rock.



Diamante Eléctrico: Álbum de rock y canción rock.



Babalú Quinteto: Álbum tropical tradicional.



Alberto Barros: Álbum de salsa.



Lucas Arnau: Álbum tropical contemporáneo.



Mojito Lite: Canción tropical.



Adriana Lucía, Salsangroove y Colectro: Álbum de fusión tropical.



Magín Díaz y el quinteto Leopoldo Federico: Álbum folclórico.



Santiago Cruz: Álbum de cantautor.



Majida Issa: Álbum de música ranchera/mariachi.



Álex Campos: Álbum cristiano en español.



Bomba Estéreo: Mejor video musical corto.



Categoría vallenata: Jorge Celedón, Jorge Oñate, Martín Elías, Silvestre Dangond y Juventino Ojito.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

