Grabación perdida de John Coltrane se lanzará como un álbum

El 6 de marzo de 1963, el baterista Elvin Jones, el contrabajo Jimmy Garrison, el pianista McCoy Tyner y el legendario saxofonista John Coltrane se reunieron en el estudio Rudy Van Gelder de New Jersey.

En aquel sitio, los cuatro músicos tuvieron una sesión especial de grabación, pero aquel material eventualmente se archivó y quedó en el olvido.



55 años después, y gracias al impulso de los herederos de la leyenda del jazz, ese material saldrá a la luz pública gracias al álbum 'Both Directions at Once: The Lost Album', que el estudio Impulse! Records anunció este viernes que lanzará a la venta el próximo 29 de junio.



Según 'The New York Times', la familia de la primera esposa de Coltrane, Juanita Naima Coltrane, recientemente descubrió una copia personal del material grabado, que Juanita había salvado.



El siguiente paso fue llamar la atención de Impulse! sobre la existencia de esas grabaciones (en aquel sello discográfico Coltrane lanzó ocho álbumes).



“En 1963, estos músicos estaban alcanzado la cima de sus poderes musicales... En este álbum, logras tener un sentido de John con un pie en el pasado y el otro apuntando al futuro”, le dijo al diario estadounidense Ravi Coltrane, también saxofonista e hijo de John Coltrane, que preparó el lanzamiento de este inédito trabajo.



Coltrane, que fallecería cuatro años más tarde a causa de un cáncer de hígado, en aquel momento estaba trabajando con nuevos sonidos, una experimentación que lo llevaría al periodo vanguardista de sus últimos años.



El álbum está compuesto por siete temas, que, según 'The New York Times', ya sugerían que la intención de Coltrane era grabar un álbum en aquel día de marzo.



Coltrane, que lanzó 45 álbumes en su carrera y firmó con Impulse! en 1961, trabajó con estos tres músicos desde 1962 –aquella formación se bautizó como ‘Classic Quartet’ (Cuarteto Clásico)–.



Both Directions at Once: The Lost Album también tendrá una edición de lujo, que incluirá versiones alternativas de las siete canciones.



