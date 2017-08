Globalizados despacito / Conexión sonora

El rotundo éxito de Despacito, la pegajosa pero intrascendente canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee, ambos puertorriqueños, solo demuestra que la industria de la música cambió radicalmente.

Sí, sobra decirlo, no es nuevo, no es descubrimiento alguno y resulta recalcitrante afirmarlo.



Pero cuando se hace desde la perspectiva de una canción tan poco novedosa como esta, me recuerda al legendario y hoy olvidado teórico de la comunicación canadiense Marshall McLuhan, tan mencionado en las facultades de comunicación social en los años ochenta, y quien habló, hace varias décadas, de la aldea global, acuñando su famosa frase de “El medio es el mensaje”.



Hoy el medio se llama Spotify, Deezer, Claro Música, que son nuestras más cercanas, pero dominadas ampliamente por YouTube.



Una cifra comparativa de reproducciones con relación a Despacito dejan ver que esta última plataforma la ha reproducido cerca de 3.700 millones de veces, 3.137 millones para su versión normal y 483.776 millones en su versión remix.



Las cifras para Spotify se acercan a 1.200 millones, con 727.585 millones para la primera y 483.766 para la segunda.



Esta forma de acceder a la música mostrará cada vez más la irreversible exposición a canciones de calidad cualquiera.



Desde que se lanzó el sitio MySpace en el año 2003, se abrió un universo indiscriminado de acceso a millones de artistas que antes no podían llegar a una compañía discográfica.



Ya no existen filtros para lo bueno y lo malo y el ser humano por excelencia es proclive a las cosas fáciles, simples y en la música sí que sucede.



Despacito es un buen ejemplo de ello. La canción no difiere en mucho a decenas que de lo mismo se han escuchado en ese campo de la música urbana en los últimos años.



Sin duda, como decimos en el argot popular, “le pegaron al perrito”. No podemos decir que es una canción mala, algún encanto tiene, pero se masificó gracias a la facilidad que estas redes le permiten para llegar a públicos masivos, no sólo latinos.



Despacito va rumbo a hacer historia con sus 14 semanas número uno en el desvencijado Hot 100 de la revista Billboard en los Estados Unidos y sus 11 semanas en el tope de las listas oficiales de sencillos en Inglaterra.



La aldea es más global que nunca.



DANIEL CASAS

Periodista musical