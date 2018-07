La gira soñada de Shakira pese a algunas críticas

El concierto en Madrid de Shakira de este 3 de julio demostró que esta ciudad española esperó el regreso de la barranquillera para entregarse a su música.



Así lo registraron varias agencias internacionales, comentando que “tras 7 años después de su último concierto, Madrid ha vuelto a entregarse sin rencores a la diva pop que mejor supo anticiparse al auge del urbano latino y el reguetón”.

La cantante y compositora colombiana también dio su parte de amor: “¡Gracias por esperarme, Madrid!", les dijo a los 14.000 asistentes al WiZink Center de la capital española, parada de su gira El Dorado Tour.



De todos modos, había expectativa en Madrid. “Después de su último concierto en el multitudinario estadio Vicente Calderón, quedaba por ver cómo reaccionaría el público a su retorno a la ciudad que durante una época fue el epicentro de su actividad en España... hasta que el amor la convirtió en musa del barcelonismo futbolístico”, afirmó la agencia Efe refiriéndose a su relación con Gerard Pique, jugador del Barcelona.



Con un concierto de una hora y 45 minutos, en el que hizo un recorrido por su carrera, la barranquillera ha ratificado que está de regreso muy bien de salud, luego de la enfermedad que afectó sus cuerdas vocales y le impidió realizar esta gira el año pasado.



“Pensé que no volvería a cantar nunca más, pero los milagros existen y si estoy aquí es por ustedes", dijo la artista a los asistentes, que no pararon de bailar y cantar durante todo el tiempo.



La artista, según muchos expertos, no ha perdido ni su calidez ni su cercanía con el público. Sin embargo, hubo comentarios sobre que su voz ya no es la misma, pues con su enfermedad en las cuerdas vocales perdió su potencia.

Pero ahora, mientras Shakira hace su gira y sus seguidores la reciben extasiados, Piqué está en su descanso luego de la eliminación de su selección en Rusia 2018. La barranquillera, sin embargo, hizo una parada para acompañarlo en el partido contra la selección local, en el que los españoles cayeron 4 a 3 en los tiros desde el punto penal.



La pareja, aunque ha estado separada en el último tiempo por motivos laborales (Piqué concentrado y ella de gira) ahora tiene a uno de sus integrantes (el futbolista) en sus vacaciones antes de empezar la pretemporada de la liga española, que será después de finalizar el mundial de fútbol.



De todos modos el central azulgrana estuvo el 3 de julio en Londres, en el encuentro de tenis entre la checa Karolina Pliskova y la búlgara Victoria Azarenka, en el que se ha impuesto Pliskova por un doble 6-3, lo que ha generado suspicacias en algunos medios, que siguen hablando de una inminente separación, que, se supone, darían a conocer al terminar la gira de la barranquillera, en noviembre próximo.



La artista se demorará un poco en volver a la casa para quedarse indefinidamente (aunque tiene dos fechas en Barcelona, el 6 y 7 de julio), pues El Dorado Tour, su sexta gira mundial, que empezó en Hamburgo (Alemania) el pasado 3 de junio, la tendrá lejos de su hogar. Este es uno de los recorridos más exitosos de su carrera y del que se han visto momentos emotivos, como la llegada al estadio O2 de Londres con sus dos hijos, Sasha y Milán, recostados en sus piernas, el pasado 11 de junio.

La cantante colombiana Shakira durante el concierto que ha ofrecido esta noche en el Wizink Center de Madrid, incluido en su gira 'El Dorado'. Foto: EFE / Luca Piergiovanni

En Hamburgo, donde empezó esta gira, la intérprete estuvo muy emotiva por poder volver a cantar y así se lo hizo saber a sus seguidores. Agregó que los temas que interpreta son “el repertorio más extenso y emotivo” de su carrera.



Ese día Piqué, ya en concentración, le mandó un mensaje: “Te lo mereces tanto, te amo”, lo que genera dudas sobre esa supuesta separación.



Entre el 11 y el 13 de julio la intérprete estará muy lejos de Barcelona, pues irá a Turquía y Líbano. Luego de una parada de 20 días, volará a América, para hacer, desde el 3 de agosto, 18 fechas en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en México, una de República Dominicana, dos en Brasil y Argentina, y una en Chile, Ecuador y Colombia (3 de noviembre en Bogotá).



El próximo 19 de julio, la cantante se presentará en Barranquilla, en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde interpretará tres canciones para cerrar la velada de lanzamiento de las justas.



Pese a que España no avanzó hacia los cuartos de final del Mundial, Gerard Piqué este año obtuvo dos títulos con su equipo: la Copa del Rey y la Liga de su país.



Mientras, Shakira sigue haciendo una gira exitosa en la que aunque el público extraña algunas canciones, agradece y corea 'Pies descalzos', '¿Dónde están los ladrones?', 'La bicicleta', 'Chantaje', 'Me enamoré', 'La tortura', 'Loca' y 'El perdón', entre otras. REDACCIÓN EL TIEMPO*

*Con información de Efe.