Pablo Alborán regresa de gira después de dos años

Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten”, canta Pablo Alborán, casi como haciendo una confesión en uno de los versos de Cuerda al corazón, sencillo que hace parte del nuevo álbum del cantautor malagueño, quien regresa a los escenarios tras dos años de pausa para presentar su gira Prometo.

Producido por el colombiano Julio Reyes e influenciado por la música latinoamericana, 'Prometo' incluye además “sonidos minimalistas” en algunas canciones, producto del mismo proceso de creación que tuvo el cuarto álbum de estudio, cuyas canciones se compusieron durante el último año y medio.

Desde España, Pablo Alborán conversa sobre la nueva faceta que añade al romanticismo que lo caracteriza:



¿Qué define a la gira ‘Prometo’?



Esta es una gira en donde voy a cantar las canciones del nuevo álbum y también los éxitos anteriores, donde la gente va a poder bailar, disfrutar, emocionarse y olvidarse del tiempo; esa es la idea, se trata de pasarla bien. La verdad es que tengo mucha ilusión de ver la reacción del público colombiano, porque es algo diferente a lo que he hecho antes. Tuve el tiempo de hacer lo que he querido, pude mezclar estilos y escribir sin prisa.



¿Qué tanto ha cambiado?



Hay cosas que han cambiado y otras que no. Ahora lo tomo todo con más calma, intento disfrutar, aprender de lo bueno y de lo malo, no tener tanta prisa; antes lo quería todo en el momento, pero entiendes que las cosas tienen su tiempo. También se aprende que no puedes conseguir nada solo; esto es cuestión de hacer un equipo y trabajar en conjunto, de cuidar de quien te cuida. Luego, lo que no ha cambiado es que sigo teniendo la misma ilusión; soy un poco loco, me gusta reírme de mí mismo y de todo, y eso ha sido así siempre.

¿Qué lo identifica?



Supongo que será la mezcla de influencias que tengo y la forma de cantar; que la música clásica, el flamenco, el folclor y lo moderno están presentes, y a la vez cuando me ven saben que lo que canto es de verdad. Intento meterme en una burbuja, olvidarme del tiempo, y canto con muchísima pasión, eso es lo que intento transmitir en el escenario, es algo mucho más personal, y ojalá que en los conciertos pueda meter a todas las personas en esa misma burbuja.



¿Cuál es la fuente de sus composiciones?



Me inspira todo: la vida, lo que me cuentan o imagino, lo que me gustaría vivir, los viajes, la gente. Soy una persona muy perceptiva y me gusta ponerme en la piel de los demás, a través de mis canciones vivo muchas historias distintas. Creo que las cosas que salen sin querer son las más verdaderas, y este disco ha salido así.



¿Se imagina alguna colaboración futura?



Hay varios. Me gusta mucho Piso 21, somos muy amigos y ojalá podamos hacer algo en el futuro. Tuve la suerte de colaborar con Alejandro Sanz en este disco, que también era uno de mis sueños; ya habíamos hecho varias cosas, pero nunca nada inédito, así que lo invité a colaborar en este disco en la canción 'Boca de hule' y dijo que sí. La verdad, estoy superfeliz porque ha quedado muy bien; no me imaginaba esa canción sin él. Y, bueno, se siguen consiguiendo sueños, eso es lo bonito.



¿Pensó en otras ciudades para la gira?



Me gustaría ir a Barranquilla y a Cali, tengo mucha gente que me escribe de allí y que me dice que tengo que ir; me daría mucha ilusión.

Dónde y cuándo

En Medellín, el 2 de abril, en el teatro de la Universidad de Medellín. Boletas: eticketablanca.com

En Bogotá: 3 de abril, teatro Jorge Eliécer Gaitán. Boletería agotada.



DAVID PENAGOS

Para EL TIEMPO@DsPenagos