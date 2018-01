Shakira y Magín Díaz, ganadores en los Premios Grammy Anglo

Shakira y el fallecido Magín Díaz fueron los únicos colombianos que brillaron, durante la entrega de la 60.ª edición de los Premios Grammy anglo. La ceremonia se hizo en el Madison Square Garden, de Nueva York, luego de 15 años en que estos galardones no volvían a esta ciudad.



La barranquillera, con su álbum ‘El Dorado’, se llevó el galardón a mejor álbum pop latino, anunciado durante la pregala de la ceremonia. La autora de Pies descalzos, quien no estuvo presente, le ganó a Juanes, Natalia Lafourcade, Alex Cuba y La Santa Cecilia, en la misma categoría.

Otro de los galardones esperados por los colombianos era para el disco ‘El Orisha de la Rosa’, del recién fallecido compositor Magín Díaz, que competía en la categoría mejor empaque de grabación. Esta producción compartió premio con el disco ‘Pure Comedy (Deluxe Edition)’, del Sasha Barr.



Por su parte, Rubén Blades y su producción ‘Sala Big Band’ se llevaron el de mejor álbum tropical latino. En esa categoría se encontraban compitiendo Silvestre Dangón, Albita, Diego El Cigala y Doug Beavers.



El mejor álbum rock, urbano o alternativo fue para el puertorriqueño Residente. En esa categoría competían también Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Los amigos invisibles y C4 Trío & Desorden Público.



El grupo de colombianos en esta edición lo cerraba Álex Campos, quien competía en la categoría de mejor álbum regional mexicano, que fue para la producción ‘Arrieros somos (versiones acústicas)’, de Aida Cuevas.

Un fenómeno llamado Bruno Mars

Pero sin duda el gran premiado de la noche fue el estadounidense Bruno Mars, quien se llevó los premios de álbum del año (‘24K Magic’), que también le permitió alcanzar el gramófono en las categorías de canción del año (‘That's What I Like’) y grabación del año (‘24K Magic’).

Fue la tercera ocasión consecutiva que Mars subía al escenario para recibir el galardón, el último, el más importante de la noche, y que fue anunciado por dos integrantes de U2.



En sus palabras frente al público, en el acto final de la gala, el artista agradeció al resto de los nominados porque, dijo, "son los responsables de que en el estudio me esté tirando de los pelos" por la alta calidad de su música.



"Gracias por bendecir al mundo con vuestra música", agregó. Bruno Mars, de 32 años, nacido y criado en Honolulu (Hawai), recordó que ya a los 15 años se presentó en un show en Hawai llamado ‘Polinesia Mágica’ donde cantó una serie de temas que inspiraron el álbum que se llevó el máximo galardón de la noche. "Era increíble a los 15 años", recordó, lo que generó risas entre el público.



Para el álbum ganador de la velada, Bruno Mars dijo que utilizó canciones que "fueron escritas con ninguna otra cosa distinta de la alegría, y por una sola razón, el amor".



Por su parte Kendrick Lamar, de 30 años y reconocido como uno de los raperos más innovadores de su generación, ganó cinco premios mayormente en categorías de rap por su álbum ‘DAMN’ y su sencillo ‘Humble’.

El artista se ganó también la ovación del público en el Madison Square Garden cuando al comienzo de la ceremonia inició su actuación con un grupo de bailarines vestidos con uniformes militares y una bandera de Estados Unidos como telón de fondo.



El músico interpretó un medley con varios de sus éxitos, entre ellos ‘XXX’ -con U2- y ‘DNA’, para cerrar con ‘King's Dead’, cuando los bailarines vestidos con capuchas rojas actuando como si les dispararan y cayendo al piso.



Su actuación recibió aplausos y una ovación de pie. El éxito de Lamar llegó a expensas de su colega Jay-Z, que pese a ser el artista más nominaciones -ocho- de la noche se fue a casa con las manos vacías.

Otros ganadores

Otro de los favoritos, Childish Gambino, aspirante a cinco Grammy, se alzó con uno, a mejor actuación tradicional de R&B por Redbone.



Entre las categorías más destacadas, 'Divide', de Ed Sheeran, ganó a mejor álbum pop vocal; 'A deeper understanding', de The War on Drugs, se llevó el de rock, y 'The National' con Sleep well beast, el de música alternativa.



Damian ‘Jr. Gong’ Marley, el hijo pequeño del icono del reggae Bob Marley, ganó el Grammy al álbum en esa misma categoría con ‘Stony Hill’, mientras que ‘Starboy’ de The Weeknd obtuvo el de música urbana contemporánea y ‘3-D the catalogue’, de Kraftwerk, el de mejor álbum de electrónica.



The Rolling Stones se hizo con el mejor álbum de blues tradicional con Blue and lonesome.



Entre los ganadores que se dieron a conocer antes de la ceremonia de gala televisada en la noche, se destacó también el Grammy para la producción ‘Tony Bennett Celebrates 90’, como Mejor álbum pop tradicional vocal.



A título póstumo, Leonard Cohen venció en actuación rock con ‘You want it darker’, categoría en la que competía el rockero Chris Cornell, también fallecido en 2017, con ‘The Promise’.



Como anécdota, la actriz Carrie Fisher, figura querida de la pantalla que también el año pasado, ganó el premio a mejor álbum hablado, en el que se incluyen audiolibros, por ‘The princess diarist’.



El mejor álbum de jazz latino fue a parar al trío musical encabezado por el músico argentino Pablo Ziegler, por su trabajo ‘Jazz tango’.



Redacción Cultura y Entretenimiento*

@CulturaET

*Con información de Efe y Reuters.