Galletas Calientes: sabor a psicodelia eurotropical / Martes de Indie

A mediados de los 90, el DJ francés Mathias Lederer –más conocido como Galletas Calientes o Charles Tox– organizaba fiestas clandestinas en bodegas industriales, cuevas y bosques inhóspitos en toda Europa. “Eran los inicios del movimiento Free Party”, recuerda. “Instalar un soundsystem y bailar hasta el amanecer era nuestra forma de expresarnos como artistas”.

Pero, cuando estas fiestas adquirieron fama y se convirtieron en eventos masivos, Lederer decidió volver a tocar en clubes pequeños. Hasta que en el 2004 se asoció con su amigo, el DJ argentino Federico Trujillo, con quien fundaron el sello discográfico Galletas Calientes Records, proyecto cada vez más influenciado por la música colombiana y la estética visual de la cultura rave.



“Viajé a Colombia por primera vez en el 2007 para el festival Bogotrax, y en el 2010 me quedé a vivir. Un día escuché uno de los primeros demos de Systema Solar, y eso me ‘quemó el chip’, me volvió loco e hizo que creciera mi interés por la música de Alejo Durán, Andrés Landero, Abelardo Carbonó... por el porro viejo, la champeta y el merecumbé. Pero también por agrupaciones modernas como Guetto Kumbé, Colectro, Papaya Republik o La Mercosur, que actualmente están vinculadas al sello”, dice.



DJ Galletas Calientes se ha presentado en los festivales Hermoso Ruido y el Pixelazo (Medellín) y actúa en diferentes clubes y bares del underground bogotano. “A mí no me conoce mucha gente porque nunca toco la misma cosa, y esto se llama suicidio comercial”.



DANIEL TORRES

Periodista musical

@otroarroba