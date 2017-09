Viaje musical por el pensamiento de Galeano

Gaddafi no es su nombre artístico. Es el nombre con el que lo bautizó en los años 70 su padre (entonces estudiante de sociología), quien formaba parte de toda esa movida juvenil que admiraba al icónico líder libio.



Gracias a su nombre, el cantautor peruano Gaddafi Núñez recuerda el día, en el 2013, en el que llamó la atención del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuando este le fue a dedicar un libro, al finalizar una presentación en Barcelona. “Cuando le dije cómo me llamaba, Galeano levantó la cabeza, se me quedó mirando y dijo: ‘A tu tocayo de Libia lo han matado de una forma muy cobarde’ ”.

De la admiración por la obra del autor de ese clásico que es La venas abiertas de América Latina, Núñez dio vida al espectáculo Galeano encendido, que presentará el miércoles 6 de septiembre, en el décimo festival literario Las Líneas de su Mano, en el Gimnasio Moderno de Bogotá.



“Los espectadores van a poder encontrarse con la magia de un espectáculo que tiene teatro, música y literatura”, explica el artista, radicado desde hace 15 años en Barcelona. Allí también se exilió casi una década el propio Galeano, durante la dictadura en su país.



Al hablar de lo que significó para Núñez musicalizar el pensamiento del escritor uruguayo, explica que fue un proceso que tuvo sus altos y bajos.



“Decidí que para organizar las canciones lo haría de una forma muy orgánica. No me puse a mirar cada uno de los libros suyos que había leído, sino que recordé cuáles fueron los textos que se me quedaron grabados en el corazón”, anota Núñez.



Así salieron los ocho textos que escogió para estructurar este proyecto, que también es un disco.



El artista anota que el título del espectáculo está inspirado en el texto El mundo, de Galeano, que paradójicamente se conecta con el país.



“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y que somos un mar de fueguitos (…). Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”, recita de memoria Núñez.



A lo largo del espectáculo, los asistentes no solo podrán oír la profunda y sonora voz del propio Galeano en algunas de las canciones, sino que gozarán de una propuesta escenográfica alegórica y luminosa.



Núñez presenta su espectáculo en medio de una escenografía de ropa colgada, diseñada especialmente por Xavier Erra, que podría jugar con la metáfora fantasmal de la población necesitada y desaparecida.



“Galeano escribe mucho de personas desfavorecidas, de ‘los nadies’, como él los llama, de gente que ha sido muy golpeada a través de la historia, y habla mucho de su América Latina tan querida y que sigue siendo golpeada. Pero siempre, la esperanza en sus textos está presente”, comenta Núñez.



Ese es el sentimiento con el que el artista quiere que se quede el auditorio, luego de que empaque en su maleta toda la escenografía del espectáculo, para llevarlo de viaje a algún otro país.

¿Dónde y cuándo?

Del 4 al 8 de septiembre se realizará el X Festival las Líneas de su Mano, con la presencia de más de 25 escritores internacionales y 50 nacionales, en el colegio Gimnasio Moderno, cra. 9.ª n.° 74-99, Bogotá.

CARLOS RESTREPO

