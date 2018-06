Fútbol / El lenguaje en el tiempo

Recomendaciones sobre la forma correcta de escribir y pronunciar ciertas locuciones del fútbol:



“Fútbol” y “futbol” son dos escrituras que admite la Academia para el nombre de este deporte. La segunda corresponde a la pronunciación argentina (futból), que no se usa en Colombia.

“Penal” se escribe sin tilde, y se pronuncia con el acento en la última sílaba (penál).

“Penalti” se escribe idealmente sin tilde y se pronuncia con el acento en la penúltima sílaba (penálti), pero el Diccionario de americanismos, 2010, autoriza también escritura y pronunciación esdrújulas (pénalti). La escritura “penalty” corresponde al inglés.



“Videoarbitraje” se escribe en una sola palabra, sin guion (video-arbitraje) ni espacio (video arbitraje), como se hace con todo nombre univerbal con prefijo, excapitán, pretemporada, sobrecarga. También se puede usar el símbolo VAR, escrito en mayúscula sostenida, que corresponde a las iniciales video assistant referee (video asistente del referí).



“Ex-10” se escribe con guion, como corresponde a todo prefijo antepuesto a cifra, sub-20, super-8, y a todo prefijo antepuesto a mayúscula, cuasi-DT, ex-Millos.



“Córner” se escribe con tilde, y equivale a saque de esquina o tiro de esquina.



“Triplete” o “tripleta” sirven para evitar el anglicismo hat-trick, con el que se designa el hecho de que un jugador anote tres goles en un mismo partido.



Algunos otros anglicismos traducibles al español son: soccer = fútbol, stage = concentración, transfer = traspaso, transfer request = solicitud de salida, fixture = calendario, sponsor = patrocinador, goal average = gol promedio, pressing = presión, spray = espray (espráis, en plural), passing game = juego de pases.



“Restan cinco minutos” da a entender que de los 90 solo hay que jugar 85. Para evitar esa confusión, es mejor decir “faltan cinco minutos”.



Una falta se “señala” con un gesto del árbitro, con un pitazo, con una tarjeta, pero no se “señaliza”.



“No ha terminado el partido”, “Cuando faltan minutos”, y “Terminó el partido”, cuando se cumplen los 90 minutos reglamentarios, son las formas correctas. La locución “Ha terminado el partido” no corresponde al uso exquisito del idioma español, propio de los colombianos, pues la unidad de tiempo exige en este caso el pasado simple (terminó).

Gazapera

“Para transportarse entre once ciudades sedes del Mundial, no siempre se recomienda rentar un carro” (Bocas). Mejor: “… no siempre se recomienda alquilar un carro”.



“Falcao decidió volver a Francia y recuperó su nivel a punta de goles”. Mejor: “… decidió volver a Mónaco…”, que es un principado independiente de Francia, aunque su equipo de fútbol sí juega en la liga francesa, según un acuerdo firmado en 1924.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52