El álbum de la Colombia popular ya está en el ciberespacio

La calle Caliente de Vijes, Valle, tiene su historia. Don Luis Enrique Collazos la cuenta con emoción a sus 72 años: “A la calle le decían Caliente porque allí se instaló la primera casa de citas de esta población”.

Quedaba en la carrera 5 con calle 8, y “yo me acuerdo de que llegó una señora blanca, gordita, alta –se llamaba Cecilia Valencia– a la que apodaron la Monareta, que era la bicicleta de moda en los 70. Y otra bajita, a la que le pusieron Suzuki, y a otra la llamaban la Buseta”, dice.



Agrega que las “muchachas” eran parte de la cotidianidad de la zona; “eran buenas personas y buenas vecinas, y la Monareta, que tenía una linda voz y había sido reina del café, a veces cantaba a dúo con un policía”.



Desde muy joven, Collazos y su hermana se han preocupado por la historia de Vijes, por guardar los recortes de lo que salía en la prensa sobre la población, y también hacían fotos.



Ser memoria viva del significado de esta población del Valle del Cauca les permitió enviar su material fotográfico para el proyecto Nación Revelada, de la Biblioteca Nacional, un compendio de fotos populares del país tomadas entre 1860 y 1998.

Se trata de un proyecto que, como cuenta su coordinador, Diego Merizalde, ha sido una gran sorpresa. “En estas historias muy periodísticas hay pistas esenciales, códigos que ayudan a comprender quiénes somos, sobre todo ahora, en tiempos en los que el país enfrenta el reto de reconocerse en un relato que integre su justa diversidad de visiones”.



Agrega que lo más emocionante es ver cómo estas bibliotecas públicas del país se han convertido en puntos de encuentro más allá de que tengan internet y libros.

“Entonces, con los apoyos que nos han llegado y hemos enviado a las bibliotecas, los bibliotecarios les propusieron a las comunidades talleres de fotografía, y que ellas llevaran sus fotos familiares para hacer una reconstrucción”, cuenta.



“Cuando ya se escogieron las fotografías empezó la segunda fase, que fue digitalizar y subirlas a la plataforma. Los usuarios aprendieron a escanear y a meterse en el mundo digital, así como en el apoyo de construcción de las notas periodísticas”, agrega.

Y allí aparecen imágenes de la Colombia popular, lejana de las grandes ciudades, y su propia construcción de identidad: están además los boxeadores de Mahates, las tejedoras de Aguadas y “hasta el primer carro de Samaniego, Nariño, que llegó a lomo de mula, por pedazos, llevado por el emprendedor del lugar”, comenta Merizalde.

La cotidianidad que cuenta

Las historias remiten a pasados lejanos y también cercanos. Jessica Enith Ocampo Galvis, bibliotecaria de la biblioteca de Aguadas, cuenta que aunque ella no viene de la tradición de la tejeduría, sí es este oficio, que a la vez es un arte, uno de los grandes narradores de historias del lugar.



“Es un oficio muy familiar y una empresa”, comenta. Se sabe que al año se exportan alrededor de 5.000 sombreros aguadeños, que son tan paisas como el carriel, los fríjoles e incluso la arepa.



La foto que ilustra esta historia muestra a un grupo de tejedoras locales, y aunque hoy –cuenta la bibliotecaria Ocampo– son muy pocas las jóvenes que se dedican a este arte que llegó a Aguadas en el siglo XIX, hay un semillero con niños liderado por el sacerdote Aníbal Arias.



Esta construcción de historias suma unas 1.000 actualmente en la página nacionrevelada.com, y se espera que lleguen a 1.300.



Y está también el material fotográfico que muestra las neugatas de Charalá, Santander. María Alexandra Sánchez Solano, la bibliotecaria local, dice que las neugatas son parte de las principales expresiones de esta población.



“Se llaman así porque la gente baja por el río en neumáticos. Es un evento que se hace en el puente de Reyes, una fiesta completa. Se premia el paseo con mayor cantidad de gente, el hombre más fuerte y, por supuesto, a los que ganen la competencia. Es una gran integración con rumba, zumba y aeróbicos, y la gente llega con días de anticipación para tener el mejor lugar al lado del río”, dice Sánchez.

Agrega que un charaleño, Hugo Soler, es la memoria histórica de esta actividad, que comenzó como un juego y se convirtió en deporte y referente local.



Y en lo tocante al boxeo, el bibliotecario José Miguel Martínez Guerra, de Mahates, Bolívar, cuenta que cuando se abrió la convocatoria, uno de los usuarios, Francisco Saravia, llegó con una foto de Kid Pambelé, oriundo del corregimiento de San Basilio de Palenque, muy cerca de allí.



“Esto nos llevó a contar en Nación Revelada que acá, el boxeo ha sido algo muy sano, aceptado; los muchachos daban sus peleas antes de entrar a las clases, y la comunidad estaba muy motivada por ese deporte”, dice el bibliotecario de 30 años.



Pero no solo boxeo propuso esta población. También ver cómo ha ido cambiando la historia local. “Las fotos de la iglesia son un ejemplo: cómo era en los 60 y el diseño que tiene hoy, que es muy distinto, y eso impacta a la comunidad”.



Con Nación Revelada, “la gente reconoce sus lugares y personajes, y las nuevas generaciones conocen su historia y aprenden a valorar y conservar”, sigue Martínez.

Merizalde dice que este proyecto tuvo, de verdad, un resultado abrumador. La convocatoria recibió 11.000 fotos de 900 bibliotecas del país, un número muy importante que “muestra que las historias locales tienen mucho poder, generan acercamiento; es un discurso local que vale la pena conocer, ver y leer”, comenta.



Pero hay más: riéndose dice que no hubo necesidad de ofrecer ni regalar nada para que la gente llevara sus fotos y quisiera estar ahí.



Solo se necesitó la convocatoria de su biblioteca, ese lugar que muchas comunidades sienten propio, donde puede leer, ver cine, soñar, saber del mundo y dar a conocer su historia a través de las fotos del álbum familiar.



