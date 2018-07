Maluma, otra vez criticado por feministas

Otra tormenta en las redes, los medios y las organizaciones feministas desató el reconocido cantante paisa Maluma, luego conocerse una foto en la que él aparece en una cama rodeado de siete mujeres semidesnudas.Se trata de las imágenes del rodaje del video de la canción ‘Mala mía’, que Maluma grabó en conjunto con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

“La foto, que muchos tildan de obscena, se interpreta como una irreverente contestación a los críticos de su lujosas vida privada y, de paso, acallar los rumores sobre su sexualidad”, anota el portal Woman.es.



No se trata de la primera vez que el artista paisa provoca con sus polémicas canciones.



Ya con su tonada ‘Cuatro babys', el paisa causó revuelo, con algunas de las frases que se repetían en los coros.



“La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa’ que se lo hunda… Ya no sé ni con cuál quedarme y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien”.



En esa oportunidad Maluma tocó la sensibilidad de Yolanda Domínguez, columnista española que, en un tono frentero, señaló al reguetonero colombiano como “misógino y machista”, en su artículo de ‘El Huffington Post’ en español publicado hace una semana.



“Uno de sus últimos trabajos, ‘Cuatro babys’, es toda una apología de la violencia hacia las mujeres que las describe como meros cuerpos intercambiables y disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado, irrefrenable e incontrolable de los varones”, escribió la artista visual y activista en su blog en la página web ‘Huffingtonpost.es’



Redacción Cultura y Entretenimiento