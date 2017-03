Fito 'Solo piano' en el Jorge Eliécer Gaitán

‘Solo piano’ es un formato que le gusta mucho a Fito Páez. El argentino afirma que lleva haciéndolo varios años y siempre es edificante.



“Es una experiencia maravillosa por la cercanía con la gente, los silencios, los momentos de explosión… Pasamos por estados muy emocionantes. Es algo que disfruto mucho y pienso seguir haciéndolo”, afirma.

Y con ese formato estará en Colombia, en dos conciertos en Bogotá el 11 y el 13 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con una ganancia para sus seguidores: el rosarino celebrará en el país su cumpleaños número 54 y lo hará el lunes, cantando.



Lo acompañará ese piano que conoció de niño y al que llegó a través de una maestra y un exprofesor de su mamá, la pianista, concertista y profesora de matemáticas Margarita Zulema Ávalos.



Pese a que interpreta otros instrumentos, el piano es muy importante en su vida y no lo dejó pese a que un profesor ucraniano lo echó de su clase porque a Páez se le dificultaba leer las partituras de las obras clásicas y se las aprendía de oído, y esto disgustó al maestro, según se cuenta en una de sus biografías.



Entonces, con sus gafas para corregir su miopía y su gran talento se fue a la movida 'underground' de su ciudad natal, Rosario, y con el tiempo se empezó a destacar como tecladista, primero de Juan Carlos Baglietto y luego de Charly García.



De hecho, es tan importante este instrumento para él, que en su primer disco en solitario, en 1984, incluye la canción 'La rumba del piano'.



La relación es tan cercana que Páez la resume así: “La historia se repite y es siempre la misma: un flaco solo en una habitación, sentado al piano. Ese momento de conexión tan íntima con la música es sagrado para mí y de allí viene todo”, argumenta Páez.



Eso sí, nadie sabe qué va a tocar mañana en ese piano y mucho menos el lunes. Después de todo, hay 22 discos hechos con su música, más cuatro en vivo y 12 recopilaciones de su trayectoria.



“Nunca es la misma lista, la armo antes de los conciertos, me divierte hacerlo así. En relación con qué canciones elegir y cuáles poner o sacar, no tengo problema con poner las que grabé hace 30 años”, cuenta.



Y hay que decir que entre sus seguidores el listado de las favoritas es amplio.



Va desde 'El amor después del amor' y 'Giros', pasando por 'Al lado del camino', 'Yo vengo a ofrecer mi corazón', '11 y 6',' La rumba del piano', 'Dar es dar', 'A rodar mi vida', 'Un vestido y un amor', 'Mariposa tecknicolor', 'Si es amor', 'El diablo de tu corazón', 'Tráfico por Katmandú', 'Creo', 'Dos en la ciudad', para llegar a 'Dale alegría a mi corazón', 'Saliendo el Sol' y 'Tumbas de la gloria', entre otras.



Además, le ha escrito a todo en general, pues no solo el amor está en sus letras, también la injusticia y la política. De hecho, su música hace parte de un movimiento llamado trova rosarina.



“Yo le canto a todo lo que está pasando a mi alrededor. Puede ser una foto, una película, un libro o un suceso que me pega cerca. No tengo fórmulas ni recetas, es lo que va surgiendo y nunca es igual”.



Y siempre va para adelante en su carrera. “Soy amigo de los discos que grabé y de las canciones que hice. En ese sentido, no tengo conflicto. Al contrario, disfruto mucho de ese paseo por todos los discos y las canciones. Pero sigo adelante. Siempre estoy pensando en el álbum que viene, en el libro que voy a escribir, en la película sobre la que vengo trabajando hace años y quiero filmar. Esa es mi vida, así transcurren los días criando hijos, escribiendo y buscando músicas”.



Porque además, este Fito Páez, ganador tres veces del Grammy Latino (2007, 2008 y 2009), salió todero y a sus seguidores los ha sorprendido en el cine como guionista y director de 'La balada de Donna Helena', 'Vidas privadas' y '¿De quién es el portaligas?', y del video 'Las trémulas canciones', y escritor de novelas, que han nacido en sus tiempos solos en las habitaciones de los hoteles.



Admirador de Charly García y Luis Alberto Spinetta, dice que “ambos son fundamentales. Verlos en vivo en mi adolescencia modificó mi vida para siempre. Los vi en Rosario por primera vez con muy poca diferencia de tiempo y supe lo que quería para mi vida. Son todo y su obra es un tesoro para América y el mundo. Siempre vuelvo a escucharlos. Llega la noche, se van los amigos y ahí estoy de nuevo oyendo a Luis o a Charly. Son una fuente permanente, siempre van adelante de todo”.

¿Dónde y cuándo?

Fito Páez en concierto. 11 y 13 de marzo, 8 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Informes: 593-6300 y tuboleta.com. Boletas: 150.000, 200.000, 300.000 y 350.000 pesos.



