Anuncian los cinco finalistas al Premio Nacional de Poesía 2017

El ganador, que se anunciará a finales de septiembre, recibirá una bolsa de 60 millones de pesos, anunció el Ministerio de Cultura.



Este año, el jurado está conformado por los poetas María Negroni, de Argentina; y Piedad Bonnett y Nelson Romero Guzmán, de Colombia.

La entidad informó que a la convocatoria que se realizó entre los meses de marzo y de abril, se recibieron cincuenta poemarios de varias regiones del país.



“El Premio Nacional de Literatura, que se entrega un año al género de novela y al siguiente al de poesía, busca reconocer la excelencia en la producción literaria del país, así como movilizar a los creadores en diversos escenarios y circuitos culturales”, agrega en su comunicado el Ministerio de Cultura.



Los galardonados más recientes con este reconocimiento han sido Horacio Benavides, con su obra ‘La Serena Hierba’, (2013) y Nelson Romero Guzmán, con ‘Música Lenta’ (2015).

Algunos poemas de los finalistas

Bibiana Bernal -Mudanza



De este lado

no se oyen sollozos

ni pasos en la habitación.

Por la ventana no entran ramas.

En la pared no se estampan siluetas.

A ninguna hora viene un perro a saludar.

En la cama no duerme un abismo.

La luz no se apaga en mi rostro.

Aquí, como allá, nadie dice mi nombre.



Darío Jaramillo Agudelo



Somos sólo cuerpo

No me prometas nada,

sólo dame un presente

dame el instante intenso,

sí, mi relámpago,

déjame flotar convertido en parte tuya,

cuerpo mío,

tú, mismísimo, mi paroxismo siempre.



Enrique Castillejo



Cuando Ángel vino a mí preguntando, ¿llegó

por aquí al paraíso?,

No pude sino sentir lástima,

Yo, que todas las entradas y salidas conozco,

Que los milagros y los no-milagros de Dios

He visto,

Y los espejos con sus reflejos y destellos,

Y la mirada enrarecida de las flores y de los viejos

sedientos.

Ángel nunca tuvo voz conmigo de nuevo,

Hastiado como quedó de mi silencio.



Jorge Cadavid - Oráculo



El lenguaje es un virus

- afirmó William Burroughs-.

El poeta tiene que mutar.

Un virus drena a la muerte.

La imagen captura el último guadañazo:

el textual nacimiento de la noche.



Hernán Vargascarreño - Caminos



Al remontar la montaña

una casa abandonada

se sostiene apenas

en los delicados hilos del olvido

Los montes, condolidos por la pena,

evitan cualquier eco de sus lamentos,

y los engullen en sus neblinas

para mitigar en algo

el duro paso de los peregrinos

El viento, como una forma de tiempo,

ya ha destrozado puertas y ventanas,

y entra y sale a su antojo

transfigurando las quejumbres del abandono

que se esfuman ladera abajo

haciendo rodar sus huesos invisibles.



