Los que vinieron luego de Aristóteles y Platón 

La época de oro que vivió la filosofía griega con la aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles, entre los siglos V y IV antes de Cristo, no se canceló simplemente con la muerte de estos, sino que sus seguidores y escuelas continuaron, aunque no con la contundencia y el brillo intelectual de aquellos.

De hecho, hoy se conocen más que los propios filósofos del periodo clásico por los nombres de las corrientes que encarnaron, aunque el significado de estas palabras no sea necesariamente el mismo con el que se caracterizaron, a saber, estoicismo, epicureísmo, cinismo y escepticismo.



La filosofía helenística va desde el 323 a. de C., cuando muere el legendario macedonio Alejandro Magno, y el 31 a. de C., fecha que marca el fin de la batalla de Actium, cuando Octaviano venció a Cleopatra y Marco Antonio, y consiguió anexar Egipto al imperio romano.



El cinismo fue fundado en la Grecia de la segunda mitad del siglo IV a. C., por el griego Antístenes (445-365 a. C.). Las excentricidades de Diógenes Laercio hicieron famosos a los cínicos, y porque con su actitud irreverente criticaban a través de sátiras y diatribas la corrupción de las costumbres.



Diógenes de Sinope (412-323 a. C.) fue uno de los filósofos más conocidos de su época, fue su figura más relevante. La denominación ‘escéptico’ se refiere al desprecio por los lujos y a la valoración de una vida discreta y austera. Consideraban que ser feliz era llevar una vida escueta y más acorde con lo natural, de modo que el hombre sin necesidades era más libre y más feliz.



La moral cínica influyó en la postura de los estoicos, aunque los estoicos se comportaban de una manera más bien indiferente.



El epicureísmo surgió como corriente de pensamiento con Epicuro de Samos, ateniense del siglo IV a. C. Este adquirió en Atenas, en 306 a. C., la finca El Jardín, donde puso en marcha su escuela de filosofía, a la cual asistían tanto los hombres como las mujeres, lo cual era poco común.



Epicuro decía que las claves de la vida estaban en el equilibrio entre el dolor y el placer y la búsqueda de la paz interior. Esa paz o serenidad tenía que ver no solo con el espíritu y con el intelecto, sino con el cuerpo mismo. Para Epicuro, la felicidad no era un estado por sí mismo sino la ausencia de esos factores que agobian al ser humano, como el dolor, el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento...



Los epicureístas estaban en el bando contrario de los estoicos, aunque las dos corrientes fenecieron en el siglo III. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, apareció en Atenas en el 311 a. C. Zenón escribió obras que nos dan la dimensión de su trayectoria filosófica, como De la vida conforme a la naturaleza; De los universales; Argumentos dialécticos y De las pasiones. Cuando Zenón murió en el 261 a. C.



Los estoicos se interesaron por la filosofía en tres planos: la lógica (entendida como teoría del conocimiento y de la ciencia), la física (ciencia sobre el mundo y sobre las cosas) y la moral (ciencia de la conducta). Para los estoicos, el universo en su conjunto puede ser comprendido porque se trata de una estructura de la que el hombre es parte.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor EL TIEMPO