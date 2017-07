Fiebre de festivales en Colombia

Más allá de la música, hay una combinación química inexplicable en la experiencia de un festival. Para quien no lo ha vivido, la descripción es desagradable: un tumulto de gente, el lodo que se traga los zapatos, el frío que cala en los huesos al permanecer por horas al aire libre, las filas para ir al baño...

Por alguna razón, nada de eso importa para quien lo vive, solo la alegría de ser abstraído por el ritmo, agregado al salto simultáneo de la masa. Es ser parte de un momento histórico y de un sentimiento de libertad. Tal vez por eso, hoy son más de 50 propuestas de festivales masivos de rock y pop, principalmente, y músicas del mundo y jazz, las que EL TIEMPO logró contar a vuelo de pájaro. Una cultura festivalera fuerte que ya no tiene demasiado que envidiarle a los Coachella, Glastonbury o Lollapalooza. Pero lo que parece una tendencia de la última década tiene una historia larga de glorias y fracasos. Empezando desde el inolvidable Festival de Ancón, de 1971 –en La Estrella, Antioquia–, que fue como nuestro Woodstock con todo su hippismo a la criolla, pasando por la aventura de hacer un encuentro gratuito y público como Rock al Parque en 1995, que contra todo pronóstico, perduró y creó la marca más reconocida del rock nacional en el mundo.



También, algunos intentos privados previos, entre los que se destaca el Concierto de Conciertos (1988), un día con 10 bandas en pleno furor del “rock en tu idioma”. Otros, de gran nivel pero que costaron más de lo que facturaron, como el Nem-Catacoa (2010), que trajo a Green Day y a Jamiroquai en un solo cartel, y no pasaron de la primera edición, precedieron al exitoso Estéreo Picnic, así como también a la ilusión del Lollapalooza Colombia, en el 2016, que nunca se pudo realizar. Este es un portafolio para andar de festival en festival todo el año.

Sonidos duros

Festival del Diablo

Es una apuesta por los sonidos extremos, entre ellos el metal, el punk, el ‘hardcore’ y otros géneros similares. Además, se ha convertido en una importante vitrina para las bandas nacionales que buscan proyectarse hacia el exterior.

Más festivales de sonidos extremos

Metal Millenium, Thrashing Colombia, Bogotá Grind Death Fest, Unirock Río Cali, Concierto de la Juventud (Medellín).

Rock y pop

Estéreo Picnic

Hoy es uno de los festivales más esperados del año. Anualmente convoca un promedio de 60.000 personas durante sus tres días, y ha traído a Colombia artistas como The Killers, New Order, Pixies, Jack White, Calvin Harris y The Strokes, entre

muchos otros.

Cosquín Rock

Es uno de los festivales de rock más grandes de Argentina, y el 21 de octubre tendrá su primera edición en Colombia, con artistas como Los Fabulosos Cadillacs, No Te Va Gustar, Residente y Ataque 77, entre otros.

Día de Rock Colombia

Este 12 de agosto se realizará este festival que reúne algunas de las bandas nacionales más representativas, y dedicará un espacio a aquellas que hicieron parte del movimiento ‘neo punk’, como Código Rojo y K-93.

Más festivales de rock y pop

En esta parrilla de festivales de rock y pop también están: Almax, Soma, Car Audio Rock Festival, Arena Rock Medellín, Hermoso Ruido, Viva el Planeta, Hot en Paraíso, Breakfest (Medellín), Jingle Bell Rock (de Radioaktiva), Festelar, Tattoo Music Fest y Rock and Shout Festival.

Electrónica / sonidos independientes

Sónar Festival

Fundado en 1994 en Barcelona, el Sónar reúne todo tipo de sonidos electrónicos, experimentales y de avanzada. Este año, su edición en Colombia será el 2 de diciembre y estará encabezada por el grupo islandés SigurRós y por la DJ Nina Kraviz.

Storyland

Este gigantesco festival de música electrónica se realiza anualmente en Cartagena. Además de contar con grandes artistas internacionales, también ha sido una plataforma para que nuevos DJ colombianos puedan darse a conocer.

Otros festivales de música electrónica

Baum Festival, Baum Park (Medellín), The Social Festival, Rumours, Link Festival.

Distritofónico

Es el punto donde convergen los sonidos alternativos y experimentales de la capital colombiana, aunque recientemente se realizó por primera vez en Medellín y

tuvo como invitados a Mula, Las Áñez y Trip Trip Trip.



El sello discográfico La Distritofónica también organiza el festival El marrano no se vende.

Quien se mete en las licuadoras del 'pogo' está dispuesto a dar y recibir empujones. Foto: Mauricio Moreno/ EL TIEMPO

Festivales públicos / de todo un poco

Rock al Parque

El festival gratuito más grande del continente y pionero de esta cultura reúne anualmente a más de 200.000 personas y más de 60 bandas. Por él han pasado, entre otros, Charlie García, Manu Chao y Anthrax.

Más festivales públicos

Colombia al Parque, Jazz al Parque, Salsa al Parque, Altavoz (Medellín), Manizales Grita Rock, Unirock Alternativo, Usmetal (Usme), Festival de las Montañas (Ciudad Bolívar).

Festival Centro

Se lleva a cabo en el centro de Bogotá y tiene como objetivo revitalizar esta zona de la ciudad mediante una oferta musical alternativa e independiente, con una fuerte presencia de la música tradicional colombiana. Una curiosidad de este evento es que nunca repite artistas invitados.

Variedad de sonidos

Festival Detonante, Evento 40 (Los 40 Principales), Reguetón Oxígeno, Concierto Radiónica, Temporada de jazz en septiembre (cinco festivales simultáneos en todo el país).

Reggae

Jamming Festival

Es el principal festival de ‘reggae’ y ‘dancehall’ que se hace en el país. Este año convocó a tres grandes del género en Latinoamérica: Gondwana, Cultura Profética y Los Cafres.

Más festivales de ‘reggae’ y hip-hop

Rototom Reggae Contest Latino, So What Fest.



