El lenguaje en el tiempo / Vicepresidenta o vicepresidente

La pregunta la formula Fernando Parra.

Respuesta: Las dos formas son correctas. En general, los participios terminados en -nte, como gerente, dirigente, intendente, presidente…, y sus derivados, superintendente, vicepresidente…, son de género común. Algunos de ellos tienen opción para el femenino, gerenta, presidenta, vicepresidenta…, igualmente correcta. En los países donde estos cargos son ocupados por mujeres se tiende hoy a usar más las formas presidenta y vicepresidenta.



Los cargos terminados en -or, como gobernador, contralor o procurador, forman su femenino agregando -a, gobernadora, contralora y procuradora. Canciller es de género común; no se le debe decir cancillera a la ministra de Relaciones Exteriores. El femenino de alcalde es alcaldesa.



¿Ex Defensor o exdefensor?



Citas: “La Corte Suprema determinó en favor del ex Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora…” (CostaNoticias), “Solicitan archivar caso contra exdefensor del Pueblo por presunto acoso sexual” (Colprensa). Según la actual norma académica, los cargos se escriben con inicial minúscula, rey, presidente, ministro, defensor…, tanto cuando son antenombres, rey Felipe VI, defensor Otálora…, como cuando son sustantivos, el presidente dijo…, el defensor renunció… Por otra parte, el adjetivo ex, que significa ‘que dejó de ser’, pasó a ser prefijo en el 2010, y como tal debe escribirse pegado, exdefensor, exministro, salvo que vaya ante cifra, ex-10, o ante mayúscula, ex-EPM, casos en los que se escribe con guion, o ante nombre pluriverbal, ex primera dama, ex alto comisionado, casos en los que se escribe separado.

La palabra que sí va con inicial mayúscula es la del nombre propio de la entidad a la que corresponde el cargo, presidente de Colombia, defensor del Pueblo, ministro de Hacienda.



Tripleta



Cita: “Cristiano Ronaldo logró hat-trick con magnífico gol de tiro libre”. Mejor: “…logró tripleta…”.

Cita: “Colombia se enfrenta contra Japón” (TV). Mejor: “…se enfrenta a Japón” o “… juega contra Japón”.

Cita: “Reviva en vivo el minuto a minuto de Croacia Vs Nigeria” (Antena2). Mejor: “Reviva el minuto a minuto de Croacia vs. Nigeria”, pues “en vivo” solo es mientras se está jugando.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52