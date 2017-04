Feria del libro de Bogotá 2017

Sí. Treinta años han pasado desde la primera Feria Internacional del Libro de Bogotá y muchos recuerdos vienen a mi mente. Unos dos años antes de ese 1988, los directivos de la Cámara Colombiana del Libro me preguntaron si yo aceptaría ser el presidente de dicha entidad. Me sorprendió muy gratamente la solicitud, dado mi gran amor por los libros. Y a renglón seguido de la oferta vino mi pregunta: ¿y por qué yo, qué creen ustedes que puedo hacer por ustedes? “Muchas cosas”, dijeron, “hemos seguido su trayectoria y no tenemos duda alguna de que nos ayudará a que la industria editorial crezca y se desarrolle mucho más allá de lo que es hoy”.