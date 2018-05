Fanny Lu se rinde ante el reguetón, pero no quiere perder su estilo

La cantante colombiana Fanny Lu prepara un cuarto disco de estudio que reflejará su momento actual y en el que cabrán varios géneros y duetos, entre ellos con exponentes de la música urbana, pero sin renunciar a su estilo, según declaró

"El disco, como los anteriores, va a reflejar quién soy hoy. Una mujer comprometida con sus hijos, interesada en empoderar a la mujer y pendiente de su público", manifestó la intérprete, quien estuvo de paso en Miami para promover su libro "La voz de tus sueños".



La cantante ha publicado recientemente la canción 'Rompiendo el hielo', una colaboración con el artista de trap Noriel y que formará parte de su futuro disco, aún sin nombre ni fecha. Aunque "Rompiendo el hielo" conecta rítmicamente con el reguetón y el trap latino, para Fanny Lu era importante que la letra se mantuviera dentro de su estilo romántico y hasta sexy, y sin cruzar la línea hacia lo más explícito, según explicó.



"Yo no me sentiría cómoda cantando ese tipo de letras y creo que cada quien tiene que expresarse como se sienta mejor", señaló la colombiana, quien no obstante defendió las canciones cargadas de contenido sexual que algunas intérpretes de la música latina han publicado.



Ecléctica, no en vano fue bautizada como la reina del tropipop en sus inicios,

Fanny Lu señaló que es importante "dejarse influir por los movimientos que son populares en un momento específico", pero no cree que en la actualidad se pueda triunfar cantando solo música urbana.



Con esto en mente grabó con el cantautor Andrés Cepeda la balada 'Amor verdadero', que nació durante su experiencia conjunta en La Voz Kids Colombia, y a quien se refirió como un artista "muy fiel a su línea y es muy exitoso en ella". Afirma que le emociona aún el concepto de álbum, incluso en estos tiempos en los que el mercado está más interesado en los sencillos. "Para mí los discos marcan etapas y es algo que me ilusiona", aseguró.



EFE