Falleció Juancho Torres, uno de los gestores del porro

La partida del músico sincelejano, de 74 años, ocurrió esta madrugada en Bogotá, según se lo confirmó a este diario Alejandro Muñoz, director de la Orquesta de Juancho Torres.



“Yo soy loco. A veces les digo a mis amigos que ya saben: ‘Si el primero de enero no me encuentran, vayan a La Picota, que allá estoy, para que me lleven frutas’ ”. Así le contó en broma a EL TIEMPO el músico sincelejano Juancho Torres (1944), creador de la famosa big band caribeña del mismo nombre, cuando se le preguntó cómo fue capaz de arriesgarse a sacar su último álbum ‘Por tradición’, con el que celebró los 20 años de su agrupación hace casi tres años.

Se trató de un estuche de seis discos compactos en el que reunió cerca de 200 canciones de su repertorio, con un libro, en el medio, que cuenta la historia de su vida y de su orquesta. Un proyecto casi idealista y difícil de imaginar en el contexto actual de la industria musical. “Pero yo soy así, terco”, le contó en esa oportunidad a este diario.



Este álbum fue el regalo que quiso darse él y de paso legarle a su público, en el que contó con la compañía de destacados artistas como Gusi, Yolanda Rayo, el ‘Churo’ Díaz, Charlie Cardona, Gustavo Gutiérrez Cabello, Penchi Castro y Elías Paz, entre otros.

Juancho Torres con su orquesta. Foto: Carlos Restrepo/EL TIEMPO

Desde el mismo inicio de su orquesta, Torres se propuso rescatar el porro, ese aire singular del Caribe colombiano, del cual se ufana de haber grabado ya cerca de 600 canciones, en las 39 producciones que conforman su discografía. “El porro para mí es una religión y yo soy el pastor de ella”, anota.

El porro para mí es una religión y yo soy el pastor de ella. FACEBOOK

TWITTER

Y en su última producción, además de seguirle rindiendo culto a ese ritmo que lo obnubilaba desde cuando se escapó de su casa una noche, a los 11 años, para irse a oír la orquesta de Pacho Galán en el Club Sincelejo, Torres incluyó otros aires como vallenatos, merecumbés, cumbias, fandangos, boleros y merengues, entre otros.



Pero además, se arriesgó a experimentar con obras clásicas y baladas tradicionales en inglés. “Yo empecé algo, que no sé si estarán estos compositores allá en el cielo revolcándose, pues en este trabajo incluyo dos mosaicos, en ritmo de porro y cumbión, con algunas de mis obras favoritas de la música clásica. Locuras que a mí se me ocurren”, anotó Torres.



Al igual que lo han hecho músicos como Emilio Aragón y su ya clásica producción 'Bach to Cuba', en el que integra los ritmos afrocubanos con los conciertos de Brandemburgo de Bach, o Richie Ray y Bobby Cruz, Juancho Torres se aventuró en su producción con la Quinta Sinfonía de Beethoven, en ritmo de porro, y con la Sinfonía 40 de Mozart, en ritmo de cumbión. Una propuesta que se une al mosaico que hizo en su producción anterior, con obras de compositores como Chopin, Tchaikovsky y Liszt.



Entre las novedades que lo enorgullecen, Juancho Torres destaca la creación de una especie de escuela para comenzar a formar a jóvenes músicos.

Yo siempre he sido un admirador de la mujer en las orquestas. Me doy el lujo de tener nueve en mi big band: dos saxofonistas, dos trombonistas, dos trompetistas, dos cantantes y una percusionista. FACEBOOK

TWITTER

“Estamos haciendo un trabajo muy bonito formando a muchachos que traemos a los ensayos y vamos preparando en los diferentes instrumentos. Pero, además, yo siempre he sido un admirador de la mujer en las orquestas. Me doy el lujo de tener nueve en mi big band: dos saxofonistas, dos trombonistas, dos trompetistas, dos cantantes y una percusionista”, concluyó.



La familia prepara una misa en su memoria.



Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento