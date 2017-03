El horror del conflicto, en primera persona

Alejandro siempre sabe decir la palabra correcta, sabe accionar los mecanismos adecuados no solo para que sus víctimas hagan lo que desea, sino para que los devastadores efectos queden resonando en el ambiente. Tiene una aparente vida convencional, con dos hijas y una esposa, pero también es un despiadado agente de una oscura fuerza del Estado.

Él es el protagonista de 'Soy asesino y padre de familia', el debut literario del dramaturgo y actor Fabio Rubiano, director del grupo Teatro Petra.



Todo el relato se desarrolla en un monólogo interno del personaje central, que cuenta las labores que debe cumplir por orden de la ‘Dirección’, que incluyen aplacar todo tipo de conductas sospechosas y ‘adoctrinar’ a aquellos que vayan en contra del ‘statu quo’.



“... Se vuelve una narración de un personaje que cuenta su vida y sus labores alrededor de su familia y cómo su trabajo macabro, su trabajo de sembrar terror, es tan cotidiano como el de un periodista, un artesano, un vendedor de loterías”, cuenta Rubiano.



Alejandro vive en una contradicción perpetua. A pesar de profesar una férrea fe religiosa, nada lo detiene para torturar, cercenar o atentar contra sus objetivos.



"Es muy cercano a nuestros personajes, a algunos dirigentes, que defienden ciertos valores arraigados dentro de la moralidad nacional, pero por otro lado nunca se fijan que han sido provocadores de una serie de crímenes y de sucesos que han afectado la vida del país”, asegura Rubiano.



Esa dicotomía también influye en su vida sexual. Se niega a tener relaciones sexuales con su mujer, porque está convencido de que ella solo sirve para procrear y no la puede tratar como una prostituta; pero también confiesa su deseo por varios hombres.



“Siente una atracción por la poesía y por ciertas figuras o volúmenes corporales que le atraen, que no son su esposa y son de su propio género, y le generan no solamente una pulsión sexual sino una pulsión poética: un acto de violación lo lleva a tener una conexión con la trascendencia”, asegura Rubiano.



Cada episodio está precedido por ilustraciones del artista Santiago Guevara. Son contundentes dibujos que elevan el significado de las acciones de Alejandro. “Está muy bien planteado, muy bien narrado en relación con el país y con el libro”, dice Rubiano sobre el trabajo de Guevara.



El autor asegura que la historia se cuenta en un lenguaje básico y cotidiano, sin florituras narrativas ni ondulación poéticas más grandes, porque son personajes que no están muy alejados de nosotros



“Yo sí creo que tenemos una carga histórica, por una información que hemos recibido durante años, que nos hace convertirnos sin quererlo también en victimarios, tenemos muchas responsabilidad también en lo que está pasando”, finaliza.

‘Soy asesino y padre de familia’



La novela fue editada por Seix Barral y vale 36.000 pesos. El 21 de marzo, a las 6:30 p. m., Rubiano presentará el libro en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Calle 11 n.° 5-60, Bogotá.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

