‘Despacito’ y otros éxitos latinos que hicieron historia en Billboard

‘Despacito’, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en colaboración con Justin Bieber, alcanzó esta semana la posición número uno de la lista. El tema de los artistas puertorriqueños dio el salto definitivo del tercer puesto al primero, desplazando a Bruno Mars con 'That's What I Like', a Dj Khaled y a Justin Bieber con su canción 'I'm The One'.