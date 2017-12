Excontralor, ex-10, ex primera dama / El lenguaje en el tiempo

“Ex Contralor, ex burócrata, ex rector, ex constituyente, ex etc., largo” (Megacerebro).



La palabra 'ex' tiene su historia. Comenzó siendo partícula, es decir, nada. Se incluyó en el diccionario pero no hubo manera de clasificarla (ni sustantivo, ni adjetivo, ni verbo, ni conjunción...), y se escribía separada, 'ex contralor'... En 1984 fue clasificada como preposición, y como las preposiciones se escriben separadas, 'sin contralor', 'con contralor', no hubo ningún cambio práctico, y se siguió escribiendo separada, 'ex contralor'.

En 1992 pasó a ser adjetivo, lo que tampoco significó cambio alguno en su uso, ya que los adjetivos van separados, 'buen contralor', 'mal contralor', 'ex contralor'. Finalmente, en el año 2010, pasó a ser prefijo. Y ese nuevo carácter sí ha exigido un cambio en su uso.



El prefijo ex, lo mismo que cualquier otro prefijo, se escribe separado ante nombre pluriverbal, 'ex primera dama', 'ex primer ministro', 'ex alto comisionado'; con guion ante mayúscula, 'ex-Beatle', y ante cifra, 'ex-10', y pegado ante nombre univerbal, 'expresidente', 'exministro', 'excontralor'. Cabe recordar que desde el año 2010 los cargos se escriben con minúscula inicial, 'rey', 'alcalde', 'contralor,' lo que excluye la posibilidad de escribir 'ex-Contralor'.



El prefijo 'ex' significa ‘que dejó de ser’. Se usa para cargos, 'exrector', 'exgerente', 'exdirector', pero no para profesiones, grados militares o condiciones que imprimen carácter. No es adecuado, pues, escribir 'exabogado', 'exgeneral', 'excura', pero sí, por ejemplo, 'exjefe', 'excomandante', 'expárroco' o, en estos dos últimos casos, “general en uso de buen retiro” y “sacerdote reducido al estado laical”. Tampoco debe usarse en casos como “El exalcalde Mockus firmó el decreto…", sino "El entonces alcalde Mockus firmó el decreto...”, ni para referirse a personas ya fallecidas, como “el expresidente López Michelsen escribió...”, caso en el que resulta mejor agregar la fecha de su período presidencial, “López Michelsen, presidente de 1974 a 1978, escribió...”.



A bordo y abordo



“El tren 501 de Amtrak, que iba de Seattle a Portland (EE. UU.) con 77 personas abordo” (pie de foto). El término 'abordo', pegado, es inflexión del verbo abordar, “Yo abordo el tren a las 6 a. m.”. Las 77 personas iban 'a bordo', separado, adverbio que significa ‘dentro de un vehículo’. No debe usarse cuando no se va dentro, como “Va a bordo de la cicla”; es suficiente “Va en la cicla”.



Si no y sino



“Dicen que nunca fueron a trabajar pensando en crear algo nuevo si no en prolongar el legado de don Facundo”. Lo correcto es “...sino en prolongar...”. La conjunción adversativa 'sino' (pegada) permite agregar una alternativa a la negación, “No trabaja, sino que estudia”, distinto de la secuencia condicional si no (separada), “Voy más tarde, si no llueve”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52