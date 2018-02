Ex-Farc / El lenguaje en el tiempo

“Al clan le espera al menos 15 años de cárcel y a los exFarc involucrados, la pérdida de beneficios judiciales”.

Primera acotación, el verbo debe ir en plural “… le esperan 15 años...”, en concordancia con el complemento directo (“15 años de cárcel”, plural). Segunda, falta coma después de “cárcel”, ya que no se trata de una enumeración, caso en el que la coma no va antes de la conjunción y, sino de la relación de dos frases completas con sus respectivos sujetos y verbos independientes, construcción que exige coma, según la Ortografía de le lengua española, OLE, 2010, que da este ejemplo, entre otros: “La mujer salía de la casa a la misma hora todas las mañanas, y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas”.



Tercera, el prefijo ex- se escribe pegado ante nombre univerbal que no empiece con mayúscula, expresidente, exministro, exguerrillero; separado ante nombre pluriverbal, ex primera dama, ex primer ministro, ex señorita Colombia, y con guion ante cifra, ex-10, y ante mayúscula, ex-Beatle, ex-BCH, ex-Farc.

Parece o parecería

“Pero Norberto pareciera ser la clave de este andamiaje”. Mejor: “...parece ser la clave…” o “...parecería ser la clave...”. La forma “pareciera”, pretérito del subjuntivo, se usa para expresar algo irreal, generalmente combinado con el condicional del indicativo, “Aunque pareciera carcamal, iría siempre a clase con los yines rotos”, “Si pareciera novato, no tendría tal dominio de la situación”. Lo que tal vez se quiso decir sobre el personaje es sencillamente que “parece ser la pieza clave” (presente del indicativo), o para darle un carácter de duda a la expresión, que “parecería ser la pieza clave” (condicional).

Manizaleño

“Con su música, la artista colombiana recorrió el mundo demostrando el talento, el empuje y la berraquera que caracteriza a la mujer manizalita” (RCN). Mejor: “...la mujer manizaleña...”, que es el gentilicio que tiene registro en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, para los nacidos en Manizales, y es el que prefieren los nacidos en esa ciudad.



En cuanto a berraquera, con b, es palabra usada en Colombia para referirse a la ‘energía y entusiasmo para realizar una acción’, según el Diccionario de americanismos, 2010, mientras que verraquera, con v, aparece en el DLE, 2014, como ‘llanto rabioso y continuo de los niños’.

Toma del pelo

“Trump toma del pelo”. Aunque la forma clásica para referirse a quien ‘hace bromas disimuladas’ es “toma el pelo”, la alternativa “toma del pelo” está validada por el Diccionario de americanismos, 2010. Este diccionario fue elaborado por las 20 academias de la lengua española de América, incluida la colombiana, y es considerado normativo para los hispanohablantes de esta parte del mundo.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52