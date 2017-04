Evacúe / El lenguaje en el tiempo 

Comentario: La norma académica de hace años era que los verbos licuar y evacuar se conjugaran como el verbo averiguar, así: “averigüe usted, licue usted, evacue usted…”, acentuando la penúltima sílaba al pronunciarlos (no al escribirlos), averígüe, lícue, evácue…



Hoy el verbo averiguar se sigue conjugando de esa misma forma, pero los verbos licuar y evacuar también se pueden conjugar “licúe” y “evacúe”, tal como se acostumbra entre hablantes colombianos.

La conjugación de los verbos se puede consultar en el Diccionario de la lengua española, DLE, edición en línea, haciendo clic en el rectángulo azul que dice ‘Conjugar’ a la derecha del infinitivo.



Ahí puede verse, por ejemplo, el presente del indicativo del verbo evacuar: “yo evacuo o evacúo, tú evacuas o evacúas, él evacua o evacúa…”; el presente del subjuntivo, “que yo evacue o evacúe, que tú evacues o evacúes, que él evacue o evacúe…”, etc.



Evacuar es uno de los pocos verbos con dos formas válidas de conjugación y también forman parte de ese pequeño grupo licuar (“yo licuo o licúo, tú licuas o licúas, él licua o licúa…”), templar (“tiemplo o templo, tiemplas o templas…”) y engrosar (“engrueso o engroso…”).



Amoblar y amueblar solo difieren en el infinitivo, pues la conjugación de las dos formas es igual, “yo amueblo, tú amueblas, él amuebla…”.



Colar, por su parte, se conjuga “yo colo, tú colas, él cola…”, cuando tiene el sentido de ‘conferir canónicamente un beneficio eclesiástico’, pero no cuando significa ‘introducirse a escondidas o sin permiso’, caso en el que la conjugación obligatoria es “yo me cuelo, tú te cuelas, él se cuela…”.

Gazapos



“Adquiere tus edictos… cómpralos ahora… puede acercarse a cualquiera de nuestros Puntos de Venta”. Mejor: “Adquiere… cómpralos… puedes acercarte…” o “Adquiera… cómprelos… puede acercarse…”.



“Usted ve a la niña, y se puede dar cuenta que todo ha sido invertido en ella”. Mejor: “... se puede dar cuenta de que todo ha sido invertido…”, con la preposición “de”, que a nadie se le ocurre quitar cuando no hay un “que” enseguida, “…se puede dar cuenta de la inversión…”.



“Se preveen lluvias en la mayor parte del país…” (Radio Uno). Mejor: “Se prevén lluvias en…”.



“La Prensa Beagle me pidió que escriba mi autobiografía” (Carlitos). Mejor: “…me pidió que escribiera…” o “…me pide que escriba…”.



“¿Cuáles fueron las razones? En instantes se los cuento” (Canal Caracol). Mejor: “En instantes se las cuento”, ya que “razones” es sustantivo femenino (“las”), no masculino (“los”).



“Les regalo mi canción, chicas. Ahí se las dejo” (Soy Luna). Mejor: “Ahí se la dejo”, pues es una sola canción (“la dejo”) y no varias canciones (“las dejo”).





FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria