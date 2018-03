Estéreo, pícnic, ti y sánduche / El lenguaje en el tiempo

“Estéreo picnic 2018”. Tanto en avisos publicitarios como en titulares de prensa se está escribiendo así el nombre de este importante evento musical. La palabra estéreo, que significa ‘sólido’, en griego, se usa para indicar que un sonido musical tiene dos o más canales de salida, lo que produce una sensación envolvente, cercana a la de una orquesta en vivo.

Del griego la toma el inglés con la escritura stereo, y se adapta al español con la e de apoyo y la tilde que le corresponde por ser voz esdrújula, estéreo.



La segunda parte del nombre quedó en inglés, picnic, lo que se puede evitar fácilmente, con la adaptación que registra la última edición del DLE: pícnic con tilde en la primera i, por su pronunciación grave y su terminación en c.

Ti

“Feliz día a tí” (aviso).



Tú lleva tilde, para distinguir este pronombre, que es tónico (con acento), “Tú trabajas en Bogotá”, del adjetivo, que es átono (sin acento), “Tu trabajo es agradable”, pero ti no, porque siempre es pronombre.



Se aplica la norma general para este tipo de palabras: “Los monosílabos no se tildan”, yo, sol, gran, truhan, norma que tiene una docena de excepciones, como mí, pronombre, “Mi papá quiere que esa hacienda sea para mí”; sí, adverbio de afirmación, “Si me dice que sí, me caso”; dé, verbo, “Quiere que le dé parte de mi herencia”.

Sánduche

Pregunta: La columna de Juan Pablo Calvás de la semana pasada se titula “El sánduche”. ¿Es correcta esa escritura?, Elisa Pardo Rojas.



Respuesta: La palabra inglesa sandwich, originada en el título nobiliario de John Montagu, conde de Sandwich, pasó a nuestro idioma con un solo cambio respecto a la escritura original, la adición de la tilde.



En el Diccionario de la lengua española, DLE, edición de 1992, se estrenó la forma sándwich, algo extraña a la morfología de nuestra lengua, pero, como en su momento se dijo, con la mínima diferencia de la tilde respecto al inglés, para que mantuviera su alcance universal, y con él, su funcionalidad.



Así figura en la edición actual del DLE. Sin embargo, el Diccionario de americanismos, DA, 2010, registra como alternativas en estos países, sánduich (Costa Rica y Chile), sángüiche (República Dominicana y Ecuador), sánguche (Nicaragua, Argentina y Uruguay) y sánduche (Ecuador, Venezuela y Colombia).



Esta última es la más usual en el lenguaje oral popular del país, y con esa escritura lo registra el DA, documento normativo para los hispanohablantes de esta parte del mundo.



Así se deroga la condena que había hecho el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, a sánduche.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52