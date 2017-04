Está que llueve / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: ¿Por qué los bogotanos dicen “¡Está que llueve!”, cuando ya está lloviendo? María Fernández.

Respuesta: Por chistosos. Usted ya se cayó, y le dicen “¡Cuidado se cae!”. Ya la insultaron, y le dicen “¡Cuidado le echan un madrazo!”. Trastruecan los tiempos y hacen tropos, ironías y otros juegos de palabras para divertirse. En “Está que llueve” cambian el pasado por el presente, y hacen lo mismo, pero al revés, en “¡P’antier es tarde!”. En “¿A cómo, y por qué tan caro? Se adelantan al futuro. En “¡Calle esos ojos!” alteran no ya el tiempo, sino las funciones corporales, como lo hacen con sus quejosos “Peló el cobre”, “¡Habla hasta por los codos!” y “Tengo un filo que si me agacho me corto”.



Burlan las matemáticas cuanto retan con el famoso “¡Venga y le digo cuántos pares son tres moscas!” o se disculpan con “Lo que es la abundancia de escasez”. Y en general le toman el pelo a la lógica cuando aseguran que su contendor automovilístico “consiguió el pase en un tamal”; que a su compañero de amanecida “lo pateó el sereno”; que el buscapleitos de la barra salió a buscar una “piyama de madera” o que “por la plata baila el perro”.



Lo cierto es que ninguno de estos dichos corresponde al hoy tan solicitado lenguaje asertivo ni a lo políticamente correcto. Se trata de dimes y diretes hechos, frases clásicas, díceres públicos, repetidos de vecino en vecino y de generación en generación, que complacen a quien les encuentra sentido apartándose de la lógica cartesiana, pero dejan patidifuso y azarado a quien pretende entenderlos a la luz del sobrevalorado discernimiento silogístico.



Varios

“Uribe le pidió a Santos que renuncie” (Canal Caracol). Mejor: “Uribe le pide a Santos que renuncie” o “Uribe le pidió a Santos que renunciara”.



“No desesperes. He aquí seis maestras que le ayudarán a ponerse en forma” (Carrusel). Mejor: “No desespere… que la ayudarán” o “No desesperes… que te ayudarán”.



“Pékerman le dio el mérito a los jugadores”. Mejor: “…les dio el mérito…”.



“Encuentra todos tus productos en nuestro punto de venta mas cercano a tí” (aviso). Mejor: “…más cercano a ti”.



El único “mas” sin tilde es el que se puede cambiar por “pero”, y “ti” no lleva tilde por ser monosílabo y porque no tiene palabra homófona con la que se pueda confundir, como “tu”, que puede ser pronombre tónico, “Tú compras allá mismo”, o adjetivo átono: “Tu compra fue muy acertada”.



“Termina el Festival Estéreo Picnic”. Mejor (para el 2018): “…Pícnic…”, grave terminada en c.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria