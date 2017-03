Develan escultura de Juan Gabriel en México

La estatua del cantante y compositor Juan Gabriel que fue desvelada en el balneario mexicano de Acapulco, en la ribera del Océano Pacífico, es un homenaje a "un hombre lleno de amor y de agradecimiento", afirmó hoy la artista responsable de la obra, Edysa Ponzanelli.

Con esta escultura, de 1,80 metros de alto y dispuesta a la entrada del Anfiteatro de Sinfonía del Mar, la escultora aseguró a Efe que desea transmitir que "el amor es eterno, como dice Juan Gabriel, el amor que es real no lo separa la muerte".



En un principio, la obra iba a ser llamada "Abrázame" e iba a estar ubicada en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, cuando se determinó que finalmente el sureño municipio de Acapulco sería su destino, el nombre de la obra cambió a "Amor eterno", como uno de los temas más conocidos del cantante.



La escultora, afincada en Ciudad de México, decidió inmortalizar al artista cuando no era "ni tan chavito (joven) ni tan grande", una edad en la que ya era el gran Divo de Juárez, en el "apogeo" de su treintena. La obra muestra a

Juan Gabriel con los brazos abiertos, "como lo hacía en sus conciertos".



"Era un momento muy espiritual para él, dar las gracias a Dios, dentro de esa locura que eran los conciertos, tan cercanos a su público", explicó Ponzanelli. "Abría los brazos y miraba un poco al cielo; me parecía que era la pose que tenía que quedar, porque era un hombre lleno de amor, de agradecimiento", reflexionó la escultora.



Tras una documentación exhaustiva, con fotos y videos de sus espectáculos, Ponzanelli se decantó por vestir la figura de Alberto Aguilera -nombre real de

Juan Gabriel- con la ropa que utilizó durante un concierto en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México en 1990.



"Le puse una torerita coqueta y le hice los detalles. Le gustaba mucho esa ropa hecha muy artesanal, muy mexicana", destacó la artista, quien recuerda que el divo estaba "muy orgulloso de su tierra, de su mexicanidad".



La escultora, quien se describe como "Juan Gabriel lover de toda la vida", quiere que los habitantes de Acapulco "se sientan contentos, agradecidos con el monumento" de la figura del cantante, fallecido en agosto del año pasado a los 66 años de edad. "Espero que a la gente le guste", expresó.



Aseguró que ha recibido algunas críticas por ser mujer y por haber trabajado la escultura sin ser una artista del municipio, algo que achaca al hecho de que, al parecer, " Juan Gabriel mueve los sentimientos más profundos de todos".



No obstante, la escultora afirmó que, al igual que el cantante fue "reconocido y cobijado" en Acapulco, ella también se siente "cobijada" por la ciudad, donde "se respetan las aportaciones artísticas" independientemente del género de la persona.



La inauguración de la estatua se realizó el domingo por la tarde, con la presencia de artistas que interpretaron algunos de los éxitos de Juan Gabriel, incluyendo a la cantante Aida Cuevas.



