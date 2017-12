La colombiana que brilla en la literatura romántica

Nacida en Bogotá, Isabel Acuña se dio cuenta de que había venido al mundo para escribir tras desarrollar un trabajo científico durante quince años. Tiene publicadas hasta el momento ocho novelas de género romántico en la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP), alcanzando con varias de ellas el número uno en la lista de ventas.



“Es un trabajo de años, de constancia, pero ha sido un trabajo del que estoy muy satisfecha, la verdad es que haber alcanzado el número uno es muy grande porque entonces te das cuenta de que los lectores valoran tu trabajo”, destaca.

La pasión por la literatura de esta bacterióloga de profesión comenzó muy joven y gracias a un clásico de la literatura colombiana: “Soy una apasionada de la lectura desde los once años, cuando me regalaron mi primera novela, ‘María’, de Jorge Isaacs”, cuenta.



Una de sus novelas más aclamadas fue ‘De vuelta a tu amor’, una historia con trasfondo social que narra el amor entre un industrial del Caribe colombiano y una niña del interior del país, el cual, tras casarse, padece el secuestro del protagonista.



Tras su liberación, la novelista profundiza en “la reparación de esa relación” y en el perdón hacia los secuestradores “como parte importante del proceso de sanación para retomar su vida” después de todos los cambios traumáticos.



“El amor hace que podamos superar lo insuperable, a partir de ahí he relatado numerosas historias igual de fuertes, igual de sentidas, donde el amor es el que tiene el poder sanador de curar las heridas”, comenta Isabel Acuña.

El amor hace que podamos superar lo insuperable, a partir de ahí he relatado historias igual de fuertes FACEBOOK

La escritora colombiana considera “fundamental desarrollar la educación a través de la literatura, sobre todo para que aquellos que no conocen la historia de otros países, comprendan los temas sociales y la situación en otras naciones del mundo”.



“Cuando publiqué mis novelas, mucha gente me decía que no tenía ni idea de lo que habían aprendido del país con ellas; es más, una joven que elabora un posgrado en Centroamérica puso mi libro ‘Entre el valle y las sombras’ como lectura obligatoria en el tema de los derechos humanos”, explica.



En este sentido, valora positivamente la existencia de concursos como el Premio Literario de Autores ‘Indie’ en español de Amazon, ya que aportan “visibilidad a este tipo de historias, no solo de género romántico, sino también de suspenso, fantástico, histórico, o con trasfondo social”. Este año, el certamen celebró su cuarta edición.



Isabel Acuña acaba de publicar otra novela, ‘En un beso la vida’, pero dice que prefiere esperar a la quinta edición del Premio Literario de Autores ‘Indie’ en español de Amazon para presentar “una historia original, interesante y de calidad que pueda llegar a todas las personas”. Está previsto que la nueva edición del concurso reciba los trabajos en el verano próximo. El ganador recibirá un premio en metálico de 30.000 dólares y la publicación, por parte de Amazon Publishing, de la obra.

Ventajas de autopublicar

Sobre su participación el año próximo admitió que su reto es “llegar a ser una de las finalistas con una novela romántica”, ya que, según Acuña, se trata de un género que no obtiene muchos reconocimientos a pesar de ser “el que más vende y ocupa los primeros lugares” en las listas comerciales. “Siempre he dicho que el camino es largo, es mejor no acelerarse y seguir una serie de procedimientos: ese es mi consejo para la gente que quiere publicar y también quiere entrar en el concurso; hay que dar un trabajo de calidad”, matizó.



La escritora colombiana insistió en que este tipo de premios son capaces de ofrecer “una visibilidad que no se logra en otro lado” por la promoción que realiza Amazon a través de la plataforma y porque “los lectores son los que prácticamente hacen que las obras surjan o se queden abajo”.



Los títulos inscritos serán evaluados en función de varios criterios, como la creatividad, su viabilidad comercial, las reseñas de los lectores; de entre todos, un jurado escogerá cinco finalistas de los que saldrá la obra ganadora, que Amazon publicará en papel, digital y audio, y también tendrá la oportunidad de ser traducida al inglés.



“¿Sabes que la publicación en inglés es bastante costosa y es una a la que pocos escritores pueden acceder por su propia cuenta?”, anota Acuña, que ya tiene libros en italiano y portugués.



Sobre la autopublicación, la autora valoró su experiencia como “excelente”, puesto que “con Amazon tienes el control de tu obra, tú tienes el control de todo el proceso desde que escribes hasta que mandas corregir, eliges la portada, realizas el mercadeo y, finalmente, liberas la obra al público”.



Uno de los temas que más preocupan a los escritores son los derechos de autor, por lo que Acuña explica que en este sistema “los derechos siempre van a ser tuyos”, Amazon solo desarrolla una plataforma y cobra por ello “un porcentaje mínimo de tus regalías”.



“Con una editorial, uno tiene que entender que es una empresa y tiene sus gastos, entonces no le puede ofrecer al escritor lo que tienes como independiente, mientras que en este caso tú eres tu propia editorial, recibes prácticamente un 70 por ciento de las regalías”, concluyó la escritora colombiana.



