La guerra entre el hombre y la naturaleza, en manos de Jairo Buitrago

Pocos sobreviven a la belleza y dureza de un páramo. La vida allí es una de día y otra de noche. Lucas lo sabe bien. Al amanecer, cuando la luz del sol lo despierta, se toma unos minutos palpando su cuerpo, convenciéndose de que ha resistido una noche más en este paisaje. Aquí ha vagado perdido desde que su batallón lo dejó atrás.

Desde ese día, y acompañado solo de su caballo, busca desesperado un camino que lo devuelva a la guerra. Lucas batalla para el ejército de Simón Bolívar y su objetivo, como el de todos los suyos, es ponerle fin a la tiranía española. O, al menos, así será si logra alcanzar a su batallón.



Por fin, a lo lejos, divisa un grupo de hombres. No son realistas (ejército español), pero tampoco parecen patriotas. Su apariencia no es como la de Lucas. Llegaron en barco de Dublín a batallar en una guerra que no es suya. Son irlandeses, de la Legión Británica al servicio de Bolívar.



Y allí, cuando local y extranjeros se unen, comienza la historia que nos narra Jairo Buitrago en su más reciente obra, Los irlandeses, editada por Babel Libros.

Quisimos concentrarnos en esa lucha de un puñado de hombres ajenos a estas tierras, contra el frío, el clima y lo desconocido. En eso radica la fuerza del relato FACEBOOK

TWITTER

“Este es un libro de aventuras clásico. Se comporta como un ‘extraño en tierra extraña’ ”, lo describe el autor. Una tierra desconocida y hostil. Un páramo que no diferencia entre patriotas y realistas, que durante el día arremete con su viento a frailejones, prados y todo lo que encuentra, y en la noche congela con temperaturas bajo cero.



Allí, perdidos, Lucas y forasteros intentan ganar su propia guerra: sobrevivir a un escenario que ilustra hermosamente Santiago Guevara al inicio y al final del libro. “En las ilustraciones de Santiago no hay batallas. Hay víctimas de la guerra. Quisimos concentrarnos en esa lucha de un puñado de hombres ajenos a estas tierras, contra el frío, el clima y lo desconocido. En eso radica la fuerza del relato”, dice Buitrago.



Sin saberlo, Lucas ha encontrado a unos mercenarios que, al igual que él, buscan la guerra. Liderados por el teniente Ferguson, un militar noble y religioso, los combatientes extranjeros quieren dinero y gloria, tras la cual se esconde su convencimiento en la causa de la independencia hispanoamericana.



“En esos barcos que partían de Dublín hacia Venezuela inicialmente había de todo: estaban los que no tenían dinero y buscaban ganarse la vida con lo que sabían hacer; otros viajaban con la esperanza de luchar por alguna causa justa y noble, y otros simplemente por la aventura”, señala el autor, inspirado luego de una larga investigación que comenzó desde que publicó El primer día, en 2010, un álbum infantil con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia.



“Lo más importante para mí, que escribo para los más chicos, es que pueden identificarse con Lucas en su crecimiento, que es físico porque se vuelve un adulto, pero también espiritual, como un héroe clásico que toma el largo camino de regreso al hogar convertido en otra persona, más sabia y reflexiva tal vez”, finaliza Buitrago.



JUAN DIEGO QUICENO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO