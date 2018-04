Los escándalos que tienen en duda el Nobel de Literatura para este año

La Academia Sueca que otorga cada año el premio Nobel de Literatura, el galardón mundial más importante de las letras, está viviendo una intriga interna que bien podría ser el argumento de una novela de suspenso.



La semana pasada, miles de personas se manifestaron en Estocolmo en apoyo a la exsecretaria de la institución, Sara Danius, quien había renunciado a causa de un escándalo sexual.

La tormenta creció a tal punto que este miércoles, medios como 'El País' de España revelaron que la Academia estudia no conceder el Nobel de Literatura este año, como consecuencia de la salida de cinco de sus miembros, “por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales”.

El origen de toda la crisis son los supuestos abusos sexuales del fotógrafo Jean-Claude Arnault, muy vinculado a la institución y esposo de la académica Katarina Frostenson.



En noviembre del año pasado, el diario sueco ‘Dagens Nyheter’ publicó el testimonio de 18 mujeres que afirmaban haber sufrido acoso sexual por parte de un “personaje del mundo de la cultura y de nacionalidad francesa vinculado con la Academia”.



En medio de un ambiente decidido a combatir los abusos sexuales, gracias a movimientos internacionales como #MeToo, la presión social creció a tal punto que se reveló el nombre del acusado: Jean-Claude Arnault.



Frostenson y Danius renunciaron hace dos semanas, en una solución de compromiso tras las salidas días antes de tres miembros, por el desacuerdo respecto a la auditoría encargada sobre el caso.



Esas salidas generaron varias muestras de apoyo. En las protestas de la semana pasada, por ejemplo, la mayoría de manifestantes llevaba una blusa con lazo en el cuello, prenda habitual de Danius.

Sara Danius a la salida de la reunión semanal de la Academia Sueca en la que anunció su dimisión formal. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

"Estoy aquí porque me he hartado de tipos como Horace Engdahl (exsecretario y cabeza del bando opositor a Danius), que atacan a las mujeres en vez de ir a por los hombres responsables", denunció la diputada socialista Rossana Dinamarca, una de las oradoras en un acto que llenó la Gran Plaza, justo frente a la sede de la

academia.



A los escándalos sexuales también se suma que la propia Academia reconoció que el nombre de algunos ganadores pasados del galardón fue filtrado por adelantado y prometió reformar las antiguas reglas que gobiernan su funcionamiento.

"La investigación (...) muestra que hubo violaciones de las reglas de confidencialidad de la Academia en relación con el trabajo del Premio Nobel de Literatura", escribió la institución en una declaración sobre sus hallazgos, aunque no identificó la fuente de las filtraciones.



Las salidas de cinco académicos en las últimas semanas, a las que hay sumar las de otros dos con anterioridad, colocan a la Academia en una situación comprometida: solo once de sus dieciocho asientos están ocupados, uno menos de los necesarios para elegir nuevos miembros y tomar decisiones, como las relativas al Nobel.

Solo once de los dieciocho asientos están ocupados, uno menos de los necesarios para tomar decisiones FACEBOOK

TWITTER

Las renuncias son simbólicas y solo se traducen en no participar en votaciones y actividades, ya que la pertenencia a la institución es de por vida y solo se eligen nuevos miembros cuando muere alguno.



El rey Carlos XVI Gustavo, protector de la academia, anunció una reforma de sus estatutos para permitir la renuncia real de sus miembros, por deseo propio o después de dos años de no participar de forma activa, y la posibilidad de que sean reemplazados.



Por el momento, en las trincheras de la Academia se debate sobre cuáles deben ser los pasos a seguir para ir superando la crisis.



“Varias personas del Comité del Nobel de Literatura y la institución consideran que el premio no debería fallarse este año y que eso serviría para recuperar la confianza y reparar las heridas, según confirmó la radio pública SR, que citó a fuentes anónimas de esa institución”, informó 'El País'.



Con EFE y REUTERS