Así le cambia la vida a Erika Ender, la compositora de 'Despacito'

Mientras que el remix de 'Despacito' con Justin Bieber rompe nuevos récords en YouTube, a la artista panameña Erika Ender, que compuso la canción junto Luis Fonsi y Daddy Yankee, tanto éxito y tan rápido le está empezando a cambiar la vida.



"Yo soy de las que piensa que los límites solo existen en la mente y toda la vida he querido trabajar con distintos artistas, independientemente de cualquier frontera musical que pueda existir, pero esto de Justin Bieber ha sido una sorpresa, como lo fue 'Despacito', también", dice Ender, quien también es cantante, en una entrevista con Efe.



Aunque el éxito es un visitante regular de Ender, reconoce que en sus 25 años de carrera no había tenido una canción que funcionara con esa velocidad vertiginosa.

"Fue una sorpresa para mí, no solo como coautora del tema, sino para Fonsi, para Yankee, porque realmente en tiempo récord ha batido todos los récords posibles -valga la redundancia- de la industria en los últimos años", indicó.



El vídeo de la versión original del tema, estrenado el 13 de enero de este año, superó los cinco millones de vistas en YouTube en sus primeras 24 horas en internet, un récord para los artistas de habla hispana.



Menos de una semana después la cifra había subido a 28 millones y en menos de tres meses ha pasado los 1.000 millones, lo que para los analistas de la industria es una señal de que se convertirá en uno de los vídeos más vistos de la historia de YouTube.



La referencia es el vídeo de Gangnam Style de Psy, colgado el 15 de julio de 2012, que hoy en día tiene 2.800 millones de vistas. Además, el lunes 17 de abril el artista canadiense Justin Bieber sorprendió a sus fans con el remix de 'Despacito', en el que canta las primeras dos estrofas en inglés, para luego pasar al español en el resto del tema.



El vídeo, que consiste en una foto acompañando al audio, superó las 28 millones de vistas en tres días.



Cifras de YouTube indican que está en el cuarto lugar de los vídeos más vistos en las primeras 24 horas, siendo solo superado por 'Hello' de Adele, 'Bad Blood', de Taylor Swift, y 'Gentleman' de Psy. Ender ve la incorporación de Bieber a la fiesta como una posibilidad de nuevas oportunidades.



"He tenido varios acercamientos con artistas con los que no había trabajado antes", afirmó la artista, la única mujer entre los nominados este año a entrar al Salón de la Fama de Compositores Latinos. Su meta es también componer para artistas internacionales en inglés, algo que llevaba un par de años preparando.



Lo cierto es que ya está acostumbrada a explorar géneros diferentes. Sus éxitos van desde baladas como "Cinco minutos", que inmortalizó Gloria Trevi, hasta "Candela", de Chayanne, que fue la primera canción que le hizo pensar que sí podía dedicarse tiempo completo a crear música, una pasión que descubrió a los nueve años.



También ha hecho temas de salsa como "Me corta el alma", que escribió para Víctor Manuelle, y se ha destacado en el género regional mexicano. En 2016, ganó un Latin Grammy con el tema 'Ataúd', que escribió para los Tigres del Norte.



"Yo soy de las que pienso que no hay que poner filtros entre la pluma y el corazón", indicó al explicar cómo hace para crear una canción. "Me gusta buscar la excelencia y tratar de ser una modista del artista. Tratar de entender muy bien en qué aguas nada él como pez", detalló.



"Cuál es su tesitura vocal, cómo le gusta expresarse y tratar entonces de hacer un traje a la medida", agregó. Con "Despacito" se le hizo más fácil, trabajó con Fonsi en la casa del cantautor puertorriqueño en Miami. Posteriormente se sumó Daddy Yankee.



Cuando habla sobre el efecto financiero en su vida de una canción que también ha roto récords de streaming en Spotify a nivel mundial, así como en ventas con más de 1,6 millones de copias entre febrero y abril, Ender dice que aunque todavía no es hora de que lleguen las regalías, ya sabe en qué las va a gastar.



"Quiero invertir más en mi Fundación Puertas abiertas", señaló en referencia a la organización que creó para alejar a los niños de los peligros de la calle a través de programas enfocados en el arte, sobre todo la música.



Lo que más le enorgullece de "Despacito" es que se trata de un tema que bordea la sensualidad, pero "con clase", y que rescata el placer de tomarse las cosas con calma.



"En estos momentos en los que vamos tan apurados, quién no aprecia la importancia de disfrutar las cosas", pregunta Ender. "Disfrutar la vida como dice la canción 'pasito a pasito, suave, suavecito".



