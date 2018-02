Envision Festival: cuatro días de arte, música y yoga

Cae la tarde, y mientras los últimos rayos del sol se esconden y la luna asoma su reflejo sobre el mar, alrededor de 3.000 personas en la playa comienzan a aullar porque la noche está a punto de empezar, lo que significa que la música se tomará las tarimas Sol y Luna del Envision Festival.

Desde 2011 se realiza en Uvita, Costa Rica, este evento de cuatro días que reúne en una misma propuesta muestras de música, yoga, danza y arte.



En su primera edición, el Envision contó con 700 asistentes y, este año, en su octava edición, espera alrededor de 5.500 de todo el mundo.



Ubicado en Rancho La Merced, un espacio con acceso directo a la playa, esta vez podrán albergar a muchas más personas que en ediciones anteriores, explican sus organizadores.



La cuota colombiana en esta versión será la agrupación Nelda Piña y La BOA, que mezcla en su propuesta ritmos de funk y soul con sonidos tradicionales del Caribe colombiano.



El festival comenzará al mediodía del jueves 22 de febrero y va hasta la misma hora del domingo 25. Allí se levantarán las tarimas Sol, Luna, Lapa, Village y un centro de yoga, estructuras construidas con materia orgánica en las que trabajan cerca de 300 personas para tener el festival a punto.



Todos participan, desde su preparación hasta el posterior desmonte de los escenarios, “tanto las personas que asisten como los colaboradores somos parte del festival; el evento no es posible sin la contraparte y esto lo que genera es un ambiente de cocreadores en el cual todos están involucrados”, comenta Luigi Jiménez, comprador de talentos y comunicador del Envision a nivel de Costa Rica y Latinoamérica.



Por eso, aunque el festival refleja un estilo hippie, mantiene ciertas reglas y principios: no está bien visto generar basura y las nociones de comunidad, permacultura y ecoconstrucción crean un tipo de conciencia colectiva que les permite contribuir y hacer parte de ese sistema.



De esa manera, explica Jiménez, “cuando todo termina, te vas a dar cuenta de que aprendiste cómo vivir mejor, salís a tu casa y tampoco vas a tirar basura porque ya viviste una experiencia que te transformó, y eso te lleva a ser consciente”.



Así, el evento genera un impacto en sectores del comercio, transporte y hotelería de Costa Rica, que incluye a los habitantes de Uvita como parte del festival, en tanto los organizadores, en agradecimiento a la comunidad, han restaurado algunos espacios del sector.



Sin embargo, el diario costarricense La Nación, publicó en febrero de 2016 que “alrededor de 50 personas recorrieron la calle principal que entra a Uvita para manifestarse en contra del Festival Envision”.Un factor para tener en cuenta es que el evento se financia únicamente de la venta de las entradas, pues más allá de algunos aportes económicos, no cuentan con grandes patrocinadores, al punto que en ocasiones no generan ganancias, sino pérdidas.

Dónde y cuándo

Rancho la Merced, en Uvita (Costa Rica). Del jueves 22 al domingo 25 de febrero.



CULTURA

