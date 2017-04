Una charla con Kerry King, el duro de Slayer

Kerry King, el guitarrista de Slayer, ha perdido su extensa cabellera, y sus tatuajes se han extendido un poco más en la piel de sus brazos, pero a pesar del paso del tiempo y de capitanear una de las bandas más importantes del rock pesado en el mundo, él y sus compañeros de aventuras no han bajado la guardia. Son uno de los referentes de un género que ha experimentado varias ‘muertes’ en el mercado musical, y que ha sabido resucitar en las nuevas épocas sin sacrificar sus principios.

En la década de los 80, Slayer ganó fama al romper esquemas y asumir una postura brutal y polémica con su descarga de rock pesado. Nada sonaba como ellos, y con los años lograron convertirse en uno de los cuatro grandes del ‘thrash metal’, junto con Metallica, Megadeth y Anthrax. Y en los 90, resistieron el zarpazo mortal en una industria prestaba toda su atención a bandas como Nirvana, Alice in Chains o Pearl Jam. Algunos medios le dieron el nombre de ‘grunge’ a ese nuevo género, que a su vez parecía cargar el acta de defunción del rock más extremo.



Sin embargo, ese destino trágico no llegó para Slayer, que se mantuvo firme con sus letras sobre los parajes más oscuros de la condición humana; universos oníricos de pesadilla y líricas que invitaban a una rebelión antirreligiosa. Todo eso, empacado en un sonido fuerte y con esos desgarradores ‘riffs’ de guitarra que también son marca registrada del grupo estadounidense.



Ahora, tras haber lanzado en el 2015 ‘Repentless’, su más reciente álbum de estudio, y sumar 19 discos (contando sencillos y ediciones especiales) en una carrera de 36 años, el grupo está listo para regresar a Colombia, después de sus ‘shows’ en el 2006 y el 2011.



Kerry King, quien a primera vista parece un hombre distante o muy serio, revela una emoción desbordada al referirse al hecho de regresar a Bogotá, donde estará con su banda el próximo 3 de mayo en la Carpa Américas de Corferias.



“Recuerdo que recientemente mencioné en un programa de televisión británico que íbamos a tener una gira en Suramérica y dije que sus fanáticos son muy rabiosos: en primer lugar, les encanta la música y, segundo, saben que este tipo de conciertos no ocurren tan a menudo (…). Creo que un seguidor ahorrará todo lo que pueda con tal de ir a ver a Slayer. Estoy seguro de que el público de Metallica o Iron Maiden haría lo mismo, pero el nuestro es un poco más loco y entregado”, contesta King en una entrevista telefónica con EL TIEMPO.

Quienes han seguido mi carrera lo saben, y debo decir que si no tuviéramos un escenario y un gran público, no sé qué sería de nuestras vidas FACEBOOK

TWITTER

Pero no solo la horda de fieles a su música los venera. Con los años, la crítica musical ha puesto más atención a los álbumes y a la evolución musical de una banda conformada también por el vocalista y bajista Tom Araya, el baterista Paul Bostaph y el guitarrista Gary Holt, quien sustituyó a Jeff Hanneman (falleció en el 2013). Slayer ha recibido dos premios Grammy: en el 2007 por la canción ‘Eyes of the Insane’ y al año siguiente con ‘Final Six’. Ambas les fueron entregados en la categoría de mejor interpretación de metal, lo que a su vez llamó la atención de una nueva generación de público.

“Considero que no somos una banda que divide a sus seguidores”, reflexiona el músico acerca de su vigencia entre sus fanáticos de vieja guardia y los nuevos. “No tratamos de alejar a nadie de sus padres o hermanos. Nosotros tocamos para todos, y si te conectas con eso, me parece muy bien, y si no te gusta, pues no importa. Yo todavía vibro como un fanático y sigo obsesionado con grupos como Black Sabbath o Judas Priest”.



“Quienes han seguido mi carrera lo saben, y debo decir que si no tuviéramos un escenario y un gran público, no sé qué sería de nuestras vidas”, continúa Kerry King, quien, insólitamente, tiene su estatuilla de la Academia de la Grabación en el lugar menos visible de su casa. Solo algunas veces –como lo confesó en una entrevista– la saca para mostrársela a sus padres.



Aunque el próximo 3 de junio celebrará sus 53 años y recalque que su banda no ha perdido la energía para seguir tocando y grabando, también reconoce –un poco en tono de broma– que los años sí han pasado factura en algunos aspectos de su vida como estrella del metal.



“Cada gira, como en la que vamos para Colombia, sigue algunas reglas como la de viajar todo el tiempo. No hay un bus para nosotros (refiriéndose a las giras fuera de Estados Unidos), ya que en este continente las ciudades quedan más lejos”, dice riéndose.



“Ahora nos preocupamos por alojarnos en hoteles más decentes para conseguir lo más importante para nosotros: una buena noche de sueño para luego darlo todo en el escenario. Pobre el que trate de despertarnos en ese momento. Llamamos a nuestro encargado de seguridad y él se encarga”, concluye entre risas.

Dónde y cuándo

El concierto de Slayer tendrá lugar el próximo miércoles 3 de mayo, a las 7:30 p. m., en la Gran Carpa Américas de Corferias (av. de las Américas n.° 36-28). Boletas disponibles en vive.tuboleta.com para dos localidades diferentes: $ 335.000 y $ 219.000.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento