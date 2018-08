Simon Ghraichy, un pianista europeo con alma latina

El francés Simon Ghraichy recuerda que, cuando era pequeño, había un piano en la casa porque su abuela tocaba aquel instrumento. Y a pesar de que el piano tenía "como cien años", estaba con mucho polvo y a su teclado amarillo le faltaban algunas teclas, Ghraichy recuerda que cuando empezó a caminar intentaba tocar en él algunas melodías que aprendió en la guardería.

Sus papás vieron entonces que tenía una relación privilegiada con el instrumento y decidieron que su pequeño tomara clases de música desde los cuatro años.



"Mis papás nunca me obligaron a tocar el piano, ni me obligaron a hacer mis ejercicios: todo fue una decisión personal, una motivación personal, porque estaba totalmente enamorado del piano y del repertorio", recuerda Ghraichy sobre los comienzos de la relación con el piano.



El francés, de 32 años y de raíces mexicanas y libanesas, ha consolidado su carrera como pianista y además ha logrado un reconocimiento especial entre los espectadores más jóvenes.



Ghraichy, que este miércoles se presenta en el Teatro Mayor con un repertorio que incluye piezas de Schumann, Lecuona, Albéniz, Grieg, Ponce y Márquez, habló con EL TIEMPO sobre su carrera.



¿Lo influyen sus raíces libanesas o mexicanas a la hora de interpretar el piano o escoger su repertorio?



Influencian sobre todo en mi manera de escoger mi repertorio, no influencian mi manera de tocar. Yo crecí en Francia, tuve una formación muy clásica y fui a escuelas de música clásica europeas. Tengo esta educación, y la tradición de cómo tocar el piano según la tradición europea. Cuando toco Schumann o Beethoven o Lizst, mi manera de interpretarlos está muy cerca de lo que se escucha o se espera en la cultura europea.



Pero mis raíces influencian mi manera de escoger el repertorio, de combinar compositores que son de proveniencias diferentes. Durante mis viajes a Latinoamérica, al Líbano o a Medio Oriente, descubrí muchos compositores latinoamericanos o libaneses, que no conocemos en Europa, pero que valen la pena y que tienen su lugar en el panteón de los compositores clásicos. Así que mis raíces influencian más ese tipo de decisiones y de programación que mi manera de tocar.



Hablando sobre el concierto en Bogotá, ¿qué busca transmitir con la selección de esos compositores tan diversos?



Transmito una parte de mi herencia. En este programa, en la primera parte tocaré una obra mayor de Schumann, una de las obras más complicadas y más completas de este compositor, y esto representa una parte de mi educación clásica europea, muy seria.



Luego, en la segunda parte, tocaré obras de mi último álbum 'Héritages' –'Herencias', en español–, que salió para el sello Deutsche Grammophon, que es parte de mi herencia también, porque los compositores latinoamericanos o franceses que voy a tocar son compositores que llevo en mi corazón, y es una cultura que llevo en mi corazón también. A partir de esta selección, quiero decirle al público latinoamericano que yo soy latino también, que me siento latino cuando voy a Latinoamérica y que entiendo la música latinoamericana como un latino verdadero que ha vivido toda su vida en Latinoamérica.



¿Qué significó para usted firmar con el sello Deutsche Grammophon?

Deutsche Grammophon es uno de los sellos más lujosos y prestigiosos en el mundo. Es tal vez la casa disquera más reconocida en el mundo, y todos los músicos del planeta quieren firmar con ella, así que es una suerte muy grande para mí.



Pero también es una responsabilidad, porque, cuando uno firma con este sello, hay que tener muchos conciertos y es demandante. Ahora, todo pasa muy bien, es retador, y ellos me quieren mucho, la relación que tenemos es perfecta entre nosotros, y es un privilegio poder tener ese equipo de apoyo en la promoción y en la gira.





¿Por qué cree que se ha dado esa conexión que ha logrado con el público más joven?

Es una pregunta muy interesante y no sé si tengo la respuesta. Supongo que el público, de manera general, que sea joven o no, se identifica con lo que ve en el escenario, con lo que ve en las salas de conciertos, lo que escucha en los álbumes.



Creo que no es porque interpretamos obras que tienen doscientos años, como las de Bach, Beethoven o Mozart, no es porque tocamos obras tan antiguas que tenemos que vivir en la época de los compositores que las escribieron. Creo que uno puede ser moderno, puede hacer parte de esta sociedad del siglo XXI, de 2018, y también tener la potencia y la madurez necesaria para interpretar el clásico. Es todo pura imagen.



Y cuando el público ve un músico clásico, con estilo clásico y todo blanco y negro, es un poco más difícil identificarse con este tipo de persona, porque el público joven quiere un espíritu joven y un artista joven para poder identificarse.

Dónde y cuándo

Miércoles, 8 p. m. Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas desde 50.000 pesos.