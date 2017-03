‘Quiero que mis ‘shows’ tengan la misma energía del Carnaval de Río’

No es gratuito que el documental en Netflix sobre Steve Aoki se llame ‘I’ll Sleep When I’m Dead’ (‘Dormiré cuando esté muerto’). Este DJ estadounidense, nacido en Miami y de padres japoneses, lleva casi 20 años trabajando sin descanso para posicionarse como uno de los exponentes más exitosos del género EDM (Electronic Dance Music).



Aoki comenzó siendo vocalista y guitarrista de bandas ‘hardcore-punk’ como This Machine Kills, Esperanza y The Fire Next Time, y en 1996 fundó Dim Mak Records, un sello discográfico que dio cabida a propuestas independientes y que se hizo popular en Los Ángeles porque todas las semanas organizaba fiestas electrónicas bajo el rótulo Dim Mak Tuesdays (martes Dim Mak).

Su padre, Hiroaki ‘Rocky’ Aoki, fallecido en el 2008, fue peleador de lucha libre y fundó la cadena de restaurantes Benihana. Debido a su fuerte carácter, siempre inculcó en sus hijos la idea de que debían aprender a sobrevivir por su propia cuenta, sin depender de nadie. Esto, a fin de cuentas, fue el motor que impulsó la carrera del DJ y que lo llevó a pisar la cima de la industria musical.



Aoki tiene 39 años, tres álbumes de estudio y una larga lista de sencillos y ‘remixes’. En entrevista con EL TIEMPO, se refirió a la canción que produjo junto a Louis Tomlinson, de One Direction, y reveló detalles de su vida y de su carrera.



Usted pasó del ‘hardcore-punk’ a la electrónica y ahora trabaja con el ídolo pop Louis Tomlinson. ¿Qué puede decir sobre este contraste?



Definitivamente, no tengo limitaciones y no quiero quedarme estancado haciendo una sola cosa. Todo el tiempo busco expandir mi mente y mi creatividad hacia todos los horizontes posibles. Por eso, siempre estaré dispuesto a trabajar con todos y cada uno de los músicos que han logrado inspirarme con su sonido.



‘Just Hold On’, el tema con Tomlinson, tiene un mensaje muy positivo. ¿Cuál es la idea detrás de esta canción?



Cuando nos reunimos en el estudio con Louis teníamos muchas ideas, pero al final decidimos enfocarmos en que la canción tuviera un mensaje contundente. Aprovechando que el tema surge en un contexto comercial y que va a ser escuchado en muchas partes, buscamos que la letra pudiera conectar a las personas, sin importar quiénes son o de dónde vienen.



‘By Any Means Necessary’ es el lema de su sello discográfico. ¿Qué significa esa frase y de dónde surge?



El significado de esta frase es nunca rendirse. Es encontrar un camino de acceso sin que nada más importe, por cualquier medio necesario. Es dar una buena pelea y nunca retirarse.



Mi libro favorito cuando estaba en la universidad era ‘La autobiografía de Malcolm X’ y de ahí tomé la frase. Recuerdo que en ocasiones lloraba cuando lo leía porque era una historia muy fuerte y conmovedora. La lucha de este hombre por los derechos de los afroamericanos realmente inspiró mi vida.



¿Cuál es el mensaje detrás de esa imagen de Cyborg-Aoki que aparece en las carátulas de sus tres discos ‘Neon Future’?



‘Neon Future’ está muy relacionado con un tema cultural. Se cuestiona hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde van nuestras relaciones como seres humanos y cómo usamos la tecnología en nuestras actividades diarias. También es un intento por imaginar cómo será el futuro. Para ello conté con la colaboración de personajes muy visionarios, como J. J. Abrams, director de la película ‘Star Wars: el despertar de la fuerza’.



Hace dos años hizo un concierto gigantesco en las calles de Los Ángeles. ¿Cree que la idea debería repetirse en otras ciudades?



Por supuesto. De hecho, lo que me llevó a hacer este evento fue ver cómo se celebra el carnaval en Río de Janeiro y en otras ciudades de Brasil. Eran miles de personas bailando en las calles: niños, madres, ancianos y adolescentes. Todo tipo de gente reunida, disfrutando de la música y de la vida. Cuando vi eso dije: “wow, esta es la energía que quisiera tener en uno de mis conciertos”.



¿Cómo se sintió reviviendo las memorias de su infancia en el documental de Netflix?



Fue muy difícil, pero sentía como si estuviera hablando con un viejo amigo. Entonces me olvidé de que había una cámara y tuve mucha más libertad para explorar esos recuerdos de mi pasado que no había compartido con nadie más.

Tres preguntas sobre su pasado

¿Cuál fue la mejor fiesta de los ‘Dim Mak Tuesdays’?



Una de las fiestas más épicas que hicimos fue cuando logramos juntar en una misma noche al DJ Thomas Bengalter, de Daft Punk; a Gaspard Augé, de Justice; y a los DJ Mehdi, SebastiAn y SoMe. Todos ellos franceses, celebrando el cumpleaños de otro francés: Busy P. La gente enloqueció y no paraba de saltar, especialmente cuando apareció Bengalter. Fue una noche inolvidable.



Usted y DJ AM (Adam Goldstein, hallado muerto en su casa en el 2009) fueron muy buenos amigos. ¿Qué fue lo más importante que aprendió de él?



Uno de los problemas más frecuentes entre las celebridades es que no saben lidiar con su ego. Él luchó contra eso todos los días de su vida. Como amigo, como maestro, como artista… era una persona muy humilde y daba todo por los demás. Ese era su mantra y fue una de las lecciones más valiosas que me dejó.





Si su padre pudiera ver todo su éxito, ¿cuál cree que sería su reacción?



Él era un tipo muy reservado y de pocas palabras, pero pienso que se sentiría tranquilo porque no tendría que preocuparse por mí, y eso es lo que realmente me importa. Estaría feliz de ver que he hecho algo bueno con mi carrera.



DANIEL TORRES

Redactor de EL TIEMPO