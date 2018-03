‘Tratar de detener el desarrollo de la música colombiana no es sano’

¿Qué significa ganar en Ibagué como dueto?



Lo máximo. Considero que es como un doctorado que se da en música popular. Por eso, el que gana no vuelve, porque ya se graduó. Príncipes de la canción fue el título que se les otorgó a Garzón y Collazos. Nosotros ya tenemos 23 príncipes. Y actuando 21, porque dos que fallecieron. Todos insuperables. Cuando convocamos pensé: ‘Se van a inscribir cinco duetos’, y se inscribieron 50.

Es una labor importante porque se hace claridad de muchas cosas. Sobre todo porque el concurso tiene la responsabilidad de hacia a dónde debe ir esto. Un concurso no puede premiar lo que ya está premiado. Otra faceta: nos entregaron una ciudad con un reconocimiento musical muy grande, que no podemos dejar caer. Tenemos que valorar todo lo que hemos sido, y por eso en el concurso nos declaramos notarios de ese desarrollo de la gente joven haciendo música colombiana.



Se puede afirmar que ha habido un desarrollo del dueto colombiano a partir de la labor del festival.



Nosotros queremos y admiramos a toda la gente que hace encuentros o festivales de música colombiana, porque no es fácil. Pero, además, necesitamos hacer análisis permanente. Nosotros duramos un tiempo girando en el mismo sitio, y eso nos perjudicó muchísimo.

“El mismo sitio”, ¿a qué se refiere?



Veníamos de un momento, a comienzos en el siglo pasado, en el que el desarrollo instrumental fue grande. Voy a decir un nombre: Luis A. Calvo. El hizo los intermezzos y música para piano, que se estrenaban en el teatro Colón. Música colombiana de ese nivel. Luego se cerró ese ciclo, y llegamos a las voces sencillas y a tocar los instrumentos de manera muy simple.



Nos quedamos como la gran cosa, porque efectivamente hubo un buen desarrollo a nivel del texto. Entonces aparecen Jorge Villamil, José A. Morales, ¿me explico? A ese nivel fueron grandes. Yo me atrevo a decir una cosa: Villamil fue de los poetas populares, quizás el más grande. Escribir esto en sus canciones: “...espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y viejos recuerdos que deja la vida...”.

¿Para usted qué representa Villamil?



Es como el (Atahualpa) Yupanqui nuestro. Yo veo a un Villamil tan grande como sus letras. Que combine una música con la repetidera, una cosa como remolona, un poquito mexicano, y eso se va quedando, pero nos quedamos patinando ahí. Todo lo instrumental que venía se quedó quieto.



El Trío Morales Pino: nooo, muy lindo, pero eso ya pasó. Y se acabaron los tiplistas, decían. Para mí hubo un momento en que se dio gran importancia a esto de las letras. Había mucha gente, con excepción de José A. Morales, que fue nuestro Agustín Lara, por decir, pero estos médicos, estos abogados, fueron de un trabajo muy elaborado, muy interesante, pero no era música. Y ahí vino que nos quedamos parados, porque ¿dónde está el Piazzola de nosotros? En Brasil, Villa-Lobos. Y nosotros, patinando emocionados.



Quedamos en una desventaja grande. Ya no estaba vigente el arte bohemio, sino que la gente estaba dedicada a estudiar para hacer esa música. Para tocar un tango de Piazzola se tenía que ser músico. Y nosotros todavía detenidos. Un antropólogo me decía: “Todo lo que no evoluciona se acaba, maestro”. No es un problema de nosotros solamente. Es el mundo.



La lucha generacional, que quiere desarrollar algo nuevo, y no lo dejan. Siempre hay como esa memoria que no nos deja. Se dice que “eso ya no es música, la están dañando”. Eso no es así. Las necesidades van cambiando. Los sonidos van cambiando. El lenguaje, inclusive, va cambiando y no se detiene. Entonces, querer nosotros hacer un concurso para detener el desarrollo no es sano. Hay que buscarle el impulso.



A esta hora están cantando una serenata a Garzón y Collazos, con la música de ellos y los duetos que cantan hacen el seguimiento a las segundas voces de Garzón, y esto es muy bonito. La gente que asiste llora cantando. Nosotros reconocemos: es que venimos de ahí. Pero si no lo desarrollamos, vamos a desaparecer. Por eso, esas luchas generacionales son tan complicadas.

Yo me atrevo a pensar que la gente nace con sonidos nuevos. Como que los astros tienen otros sonidos, y ellos los asimilan, y eso es para ellos la música. Y nosotros: “No, pero esperen...”.



Como si el jazz se hubiera quedado en la música de Nueva Orleans...



Entonces viene la cosa de que: “¡Acabó con la música!”. “Acabaron con el vallenato”. No, lo desarrollaron con influencias. El vallenato tuvo esa suerte de que nació un tipo que se llama Carlos Vives. Y ese joven conectó a la juventud con el vallenato. El cantante es como una extensión en electricidad. Se conecta acá,y entonces la luz llega hasta acá. Y nosotros no podíamos seguir tratando de llegar a la gente joven con personas de 70 y 80 años cantando.



También pueden ser jóvenes musicalmente, pero es muy poquita la gente mayor que sigue hacia adelante. Yo soy docente de apreciación musical en la Universidad del Tolima, y, créanme, ellos no tienen ni idea de quiénes son Garzón y Collazos, ni idea del tiple. Uno se aterra: pero ¿cómo así? Pero cuando uno empieza a hablar con ellos y a llevarles ciertas obras tocadas por estos jóvenes, entonces se conectan: “¿Y eso es colombiano?”. ¡Claro! Ese es John Jairo Torres. “¿Pero seguro?”.

Los ‘príncipes’ y el creador

Los nuevos ganadores del 32 Festival de Música Colombiana, declarados el pasado fin de semana, fueron, en duetos, el huilense Armonizando, y en el Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura, el maestro manizalita Fabio Alberto Ramírez con la obra Madera y piel.



Armonizando está conformado por Nicolás Gutiérrez, Carlos Alberto Ordóñez y Víctor Hugo Reina, que ejecutaron bambucos, sanjuaneros, pasillos y torbellinos; sobresalieron frente a sus competidores por la originalidad y fuerza de su interpretación.

