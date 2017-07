‘El vallenato subirá otra vez’: Luis Miguel Fuentes

La voz de Luis Miguel Fuentes, identificada con el estilo romántico del vallenato, suena casi como un oasis en medio de la música rápida, casi hecha para brincar, y las letras de poca elaboración que ahora se amparan bajo el estilo de la ‘nueva ola’.

Fuentes lleva años cantándole al amor y al desamor. Un tema de despecho, Te perdono, es su apuesta para regresar al ruedo bogotano, consciente de que pese a estar cantando desde los años 80 –al lado de Los Gigantes del Vallenato y, después, con su propia agrupación–, su carrera se ha concentrado en Antioquia y el Eje Cafetero.



Te perdono es un tema de despecho vallenato: “Te perdono cuando borres del mundo a todo aquel a quien besaste. Sí, te perdono, cuando vea que de tus ojos salgan lágrimas de sangre”, dice la canción sobre una persona engañada por su pareja.



“Jimmy Zambrano, acordeonero y productor, fue el que me mostró la canción compuesta por Wilfran Castillo. Me dijo: ‘Te tengo tu canción’, y propuso que la grabáramos; él la produjo, tocó el acordeón”, cuenta.



El acordeonero tenía razón; basta mirar el repertorio anterior de Fuentes. Alguien te va a hacer llorar es un ejemplo. Otro es su éxito Aunque me duela, de 1998.



“La canción arrancó bien; en junio estaba entre las más sonadas en vallenato –dice Fuentes–. En el acordeón ahora me acompaña Eddie Álvarez, un muchacho muy joven. Ya escogimos temas de compositores consagrados como Romualdo Britto y Wilfran Castillo. Además, elegimos una canción de Leandro Díaz y otra de Escalona. Así que hay para todos los gustos”.



Esta vez, agrega, quieren meter más temas de vallenato tradicional.



Muchos artistas se quejan de un bajón en el vallenato...



El vallenato tiene etapas, ciclos. Creo que vendrá con fuerza otra vez. Durante los 90 y hasta el 2010 fue poderoso. Ahorita, con el boom popular está un poco vago. Pero, al pueblo le gustan esas dos músicas, se van turnando. Ahorita nos toca de virreinas, pero subirá otra vez.



Ahora, este lanzamiento se ve como un regreso...



Gracias a Dios, las canciones mías son clásicas en todo el país. Lo he recorrido todo, tengo temas con 10 millones de visitas. Incluso, algunas románticas han pegado en la Costa. La sigo amando, por ejemplo, alcanzó a entrar en Valledupar.



¿Por qué es difícil llegar a Valledupar?



No he entrado del todo porque mi género es romántico, aunque soy de Codazzi, un pueblo cercano a Valledupar. He estado, me invitaron a las fiestas del año pasado e hice un disco de clásicos, porque sé cantar vallenato auténtico.



¿Cómo fue ese álbum?



El sentir de Macondo es un álbum de 14 canciones tradicionales. Están Nació mi poesía, El perro de Pavajeau, La vieja Sara. Creo que ya hice mi aporte al vallenato tradicional, canté música vallenata primitiva en ese homenaje a mi tierra macondiana.



Sin embargo, lo romántico se convirtió en su sello...



En un momento me fui para Medellín a estudiar sociología. A la vez cantaba con Los Gigantes. Quedé bautizado en el vallenato romántico.



Retomando el tema de la canción, el título es ‘Te perdono’, pero al parecer no habrá perdón...



La persona le pone a la otra condiciones imposibles para perdonarla. Me gustan esa clase de canciones, son de un despecho cantinero. Me ha ido bien con ellas porque tocan al pueblo. Son composiciones de contenido, con mucha letra. Grabamos el video en Medellín, en el hotel Nutibara.



No quise que las imágenes recrearan la letra de la canción, porque uno saca un video y dicen que es machista.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO