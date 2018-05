‘Al cine de superhéroes le da igual si el cómic muere': David Lloyd

A principios de la década de los 80, el joven dibujante inglés David Lloyd buscaba una forma ingeniosa de cubrir el rostro de V, el héroe antisistema que protagonizaría ‘V de vendetta’.

Le comentó su idea a Alan Moore, el guionista con el que trabajaba en la novela gráfica: se le había ocurrido darle al personaje una máscara inspirada en la cara del rebelde católico Guy Fawkes, que en 1605 intentó volar el palacio de Westminster. Ese acto había convertido a Fawkes en un símbolo británico de la rebeldía.



Mientras Lloyd recreaba de memoria el rostro de Fawkes, le dibujó por error una sonrisa inquietante, y decidió dejársela. Así nació la imagen de V, el héroe que en aquel futuro distópico creado por Moore se enfrenta al fascismo que gobierna la Gran Bretaña.

Hoy, la máscara es usada por miles de personas como símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Así ocurre, por ejemplo, con los miembros de Anonymous, un grupo surgido en internet en el 2003 que se rebela contra manifestaciones e instituciones de la sociedad actual.



La sonrisa dibujada por equivocación por Lloyd también está en la veintena de máscaras que hoy llevan los seguidores que lo reciben en una librería del norte de Bogotá. Allí, rodeado de personas a las que inspiró con sus dibujos, el artista habla con EL TIEMPO sobre el cómic, al que llegó en la década de 1970, cuando entró a Marvel UK, y en el que se ha destacado por su estilo cinematográfico y de claroscuros.



Hay un vínculo entre su estilo de cómic y la narración cinematográfica...



Algunas personas, y lo agradezco, han dicho que mi estilo es cinematográfico. Creo que el cómic es eminentemente cinematográfico. Si usas cierta iluminación, si usas un plano contrapicado, estás tomando decisiones como las de un director.



¿Cree que por esa afinidad el cómic se adapta de forma exitosa a las películas, como en el caso de los superhéroes?



Todo lo contrario: las películas ya no tienen nada que ver con el cómic. Muchas personas ya no saben de dónde salieron esos personajes, solo los conocen por las películas. A las películas de superhéroes no les importa si el cómic muere; tienen los personajes, pueden seguir explotándolos. No estoy nada interesado en ese fenómeno.



El editor Dez Skinn le ofreció escribir y dibujar ‘V de vendetta’, pero usted le pidió a Alan Moore que se encargara del guion. ¿Por qué?



La situación fue que mi editor quería un personaje similar a otro que yo había hecho, llamado Night Raven. Y yo podía contar esa historia solo, pero había trabajado con Alan, felizmente, y sabía que era brillante. Lo que hice fue ser inteligente al reconocer que era mejor incluirlo en el proyecto.



Usted le sugirió a Moore que eliminara los efectos sonoros del cómic. ¿Eso hizo más poderosa a ‘V de vendetta’?



Por supuesto, porque los efectos de sonido son innecesarios para un adulto inteligente. Cuando un arma dispara no necesitas poner ¡bang!, porque tú sabes que hace ese sonido. ¿Por qué lo pondrías? Es estúpido. Me he cruzado con esto durante toda mi carrera. Hay lectores que creen que el cómic es estúpido por cosas como esa. Eliminar esas onomatopeyas acercó ‘V de vendetta’ al público al que iba dirigido, un público que leía literatura y veía cine.



¿Cuál es la diferencia entre un cómic dibujado y escrito por la misma persona, como ‘Kickback’, que es suyo, y uno que surge de una colaboración?



Hay una enorme diferencia. En una colaboración, en tanto ambos artistas estén en sintonía, deben contar la misma historia y tener el mismo punto de vista. Puede resultar un gran trabajo de esa forma, como en el caso de ‘V’, porque Alan y yo teníamos el mismo punto de vista como creadores, queríamos hacer algo diferente y crear consciencia política. Era una historia que queríamos contar.



Eso por un lado, pero también es cierto que el propósito más auténtico del arte es la completa expresión personal. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que si dibujas y escribes la obra completa, te expresarás mucho más como artista y como individuo. Esa es la gran diferencia, porque en una colaboración no eres tú contando la historia completa.



Usted ha mencionado que está particularmente interesado en el alzamiento y la derrota de un personaje, como en su película favorita, ‘El nadador’...



Es un gran concepto. La película trata de lo que sueñas, pero también de la realidad. Y todos existimos por sueños. Es por lo que vives, por desear cosas y planear cómo obtenerlas. Eso es lo interesante de un sueño, porque no sabes si lo obtendrás, solo lo intentas todo el tiempo sin ser consciente de cómo es en realidad el mundo, no quieres serlo. No completamente. Todos queremos ser optimistas, aunque a veces caigamos en el pesimismo. ‘El nadador’ es buena porque es acerca de un hombre que imagina algo y luego encuentra la verdad.



V también tiene un sueño...



Sí... Pero su sueño es difícil de alcanzar, y él nunca se da cuenta. Es un planteamiento muy sencillo, pero amo ese tipo de historias. Pienso que la experiencia individual de la vida es lo más importante que tenemos. Si somos afortunados, llegamos a tener personas de confianza, no estamos solos. Si te sientes mal, siempre habrá un amigo que diga que todo va a estar bien. Eso es bueno. Pero aún eres una isla, aún eres una persona. Y esa es la mejor historia para mí.



¿Cree que es posible que en 100 años se vuelva a escribir una novela como ‘V de vendetta’?



Espero que no (ríe). Hoy, algunas cosas han cambiado. Podrías decir que la democracia brinda más libertad con respecto a las tiranías del pasado, pero ahora tenemos la tiranía de las corporaciones. Independientemente del gobierno, tienes a las corporaciones diciéndote qué hacer todo el tiempo. Los hombres poderosos y las instituciones poderosas siempre intentarán decirle a alguien qué debe hacer. Y no habrá un futuro sin ellos. Es parte de la condición humana. Es por lo que a todos les gusta ‘V’: está diseñada para que todo se resuelva, pero no soluciona el problema. Al final del libro, la gente queda por su cuenta...

¿Por qué los personajes contra el sistema como V o Night Raven son tan interesantes?



Porque ellos hacen lo que nosotros deseamos pero no podemos hacer. Nos encariñamos con aquellos que hacen lo que está fuera de nuestro alcance. Es una estructura clásica del héroe.



¿Y qué pasa si el héroe gana? Usted ha dicho que no cree en la anarquía o el autogobierno...



Eso es lo que pasa al final de ‘V de vendetta’. V libera a las personas. ¿Pero realmente lo escucharon o solo tratarán de encontrar otro líder? No lo sé. La naturaleza humana indicaría que buscarán a alguien más que les diga qué hacer. Contra lo que cree Alan, pienso que las personas son como ovejas. En realidad necesitan ser lideradas. Para eso no tiene que haber un régimen totalitario, podemos estar en democracia. Para las personas es más fácil estar bajo el mando de personas poderosas, tal como pasaba antiguamente. El rey daba la instrucción de expropiar tierras, y se hacía. Eso está en la historia, pero no es muy diferente hoy.



La familia nuclear también es una trampa. Es muy bonita, pero es una trampa. Cuando tienes una esposa, hijos y una casa, estás atrapado. Tu libertad se ha ido.



Ha dicho que ‘V de vendetta’ tuvo una mejor recepción cuando se presentó compilada. ¿Cree que el modelo de publicación serial podría afectar la recepción del cómic?



Bueno, en lo que concierne a V fue una especie de accidente que se volviera más popular cuando fue juntada como una novela gráfica. Aunque despertó mucho interés cuando se publicó de forma seriada, vino después de ‘Watchmen’, que obtuvo toda la publicidad. Pero el concepto serial de una novela no es tan inusual. Quiero decir, Charles Dickens lo hizo. Sus novelas vinieron como series y luego se compilaron. De hecho, la serial es una buena estructura porque le da una conclusión a cada capítulo, por decirlo de alguna forma. Si puedes publicarlo como una serie, gana lectores.



¿Cree que el futuro del cómic está fuera del papel, como en su proyecto de cómic digital ‘Aces Weekly’?



¡Oh, Dios, eso espero! Porque es lo que estoy haciendo. Es absurdo, estamos en el siglo XXI. En el siglo XX tenías que poner las cosas en papel, era la única forma de obtener cualquier cosa. Ahora no necesitas hacer eso. No estamos haciendo nada inusual, solo cambiamos el medio: en lugar de estar impresa, la página está en la pantalla, pero sigue siendo lo mismo. Usamos las mismas técnicas, no estamos haciendo cómics animados. No me gustan mucho ese tipo de cómics. Solo ponemos el gran arte de los cómics en otra superficie. Es más barato, puedes llegar a más personas.



Pero, desafortunadamente, los lectores de cómics han desarrollado este hábito de querer coleccionar. Se ha vuelto una práctica inconsciente: no consiste en leer historias y tener un buen rato con ellas, sino en tener una cosa. Una cosa para poner en una bolsa plástica.



En ‘Aces Weekly’ tenemos un sólido grupo de suscriptores y contribuyentes. Pensamos llegar a nuevas lenguas, publicar cómics en español. Y sigo intentando, pero es difícil. Una de las preguntas molestas que nos hacen es: “¿Cuándo van a imprimir algo?”.



¿Aún se siente cómodo con conceptos oscuros?



Sí; de hecho, creo que es mi territorio natural. No estoy asustado por ello, es lo que me gusta. Yo solo... soy atraído hacia objetos oscuros, ¿qué puedo hacer?



JUAN MANUEL FLÓREZ

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

En Twitter: @juanduermevela